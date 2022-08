Afscheidstournee Nick & Simon krijgt na run op kaartjes een extra concert

Nick & Simon, die na zeventien jaar een punt achter hun muzikale samenwerking zetten, geven op vrijdag 7 april een extra concert in Rotterdam Ahoy. De andere afscheidsconcerten van hun Nu Of Ooit-tournee staan gepland op 8, 9 en 10 april. Deze optredens waren vrijdag binnen een paar uur uitverkocht.

Met het extra concert erbij staan de Volendammers in april vier keer in Ahoy. De allerlaatste en inmiddels uitverkochte show van het duo is dus nog steeds op maandag 10 april.