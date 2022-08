Harry Styles komt in juni 2023 naar Johan Cruijff ArenA

Harry Styles geeft op 5 juni 2023 een concert in de Johan Cruijff ArenA, als onderdeel van zijn Love On Tour. De kaartverkoop start op vrijdag 2 september om 10.00 uur.

Styles deed met dezelfde wereldtournee op 9 juli al de Amsterdamse Ziggo Dome aan. Love On Tour is inmiddels doorgereisd naar de Verenigde Staten. De totale tour bestaat nu uit 83 shows in 22 verschillende landen.