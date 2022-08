Nick & Simon waren 17 jaar een duo, maar deze mannen hielpen hun carrière

Nick & Simon nemen april volgend jaar na zeventien jaar afscheid als duo. Maar er waren nog meer mannen die hun steentje hebben bijgedragen aan het succes van de Volendammers. Van Jan Smit die een belangrijk aandeel had in hun doorbraak tot Simon & Garfunkel die hen inspireerden en een nieuwe muzikale richting gaven.

Door Michiel Vos

Jan Smit

Nick Schilder en Simon Keizer, die elkaar leerden kennen omdat ze in dezelfde klas zaten op de middelbare school, hebben hun doorbraak deels te danken aan Jan Smit. Smit is in 2005 al lang en breed een succesvolle zanger en heeft zelfs zijn eigen realityserie Gewoon Jan Smit, die wordt uitgezonden op de TROS. Nick en Simon, die bevriend zijn met de zanger, komen in de soap regelmatig voorbij.

Het zorgt voor bekendheid van het duo en interesse in hun muziek. In 2006 weten ze dan ook hun succesjes te boeken. De single Vaarwel verleden / De soldaat betekent hun eerste notering in de Top 40.

Ook na de doorbraak blijven Smit en Nick & Simon hecht. De mannen staan regelmatig met z'n drieën op het podium, nemen zo nu en dan een nummer samen op en zijn in meerdere seizoenen van De Zomer Voorbij te zien.

Gordon Groothedde

Na die eerste top 40-notering zullen er nog zestien volgen. Gezien Nick & Simon hun muziek altijd samen hebben opgenomen en veel samen op toer waren, lijkt het logisch dat de mannen hun hits ook met z'n tweeën schreven. Maar dat is niet het geval. Ze legden aan NU.nl al eens uit dat ze het schrijfproces graag voor zichzelf houden, omdat ze al het andere al samen doen.

Toch schreven ze meestal niet helemaal alleen. Uit de credits van de platen van Nick & Simon blijkt dat liedjesschrijver en producer Gordon Groothedde door de jaren heen veel met hen heeft geschreven; altijd met een van de twee afzonderlijk.

Hij is er vanaf het eerste uur bij en blijft ook; hij werkt mee aan grote hits als Kijk Omhoog, Rosanne en Pak Maar Mijn Hand. Op hun in 2020 verschenen laatste studioalbum NSG heeft Groothedde ook nog aan enkele nummers meegeschreven.

"We noemen onszelf ook wel Nick & Simon & Gordon. We schrijven alles met hem en hij produceert de boel. Hij zorgt voor de Nick & Simon-sound. Hij zorgt er eigenlijk voor dat wij überhaupt werk hebben", zei Keizer in 2011 over de samenwerking.

Kees Tol

Waar Groothedde onmisbaar is in de muzikale carrière van het duo, draagt Kees Tol een grote steen bij aan het televisiesucces van Nick & Simon. Het jureren in The voice of Holland doen ze met z'n tweeën, maar in de eigen programma's die daarna volgen, is er een rol weggelegd voor hun jeugdvriend. Het drietal wordt geprezen om hun interacties op camera.

Als drietal reizen ze de hele wereld over voor het programma Nick & Simon: The Dream. Ze reizen onder meer naar de Verenigde Staten, Maleisië en Zuid-Afrika. Op de muzikale roadtrips fungeert Tol als hun manager en probeert hij zoveel mogelijk optredens te regelen.

Ook ontvangen ze samen bekende gasten op De 3 Sterren Camping en reizen ze hun muzikale idolen achterna. In Zweden gaan ze op zoek naar het verhaal achter ABBA en in het programma Homeward Bound reizen ze Simon & Garfunkel achterna, het duo dat grote stempel drukt op de muziek van Nick & Simon. Dat laatste programma wordt genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring.

Tol reageert op Instagram kort maar krachtig op het einde van Nick & Simon als duo: "Trots op m'n vrienden." Het drietal blijft overigens gewoon programma's maken. "Er komt geen vechtscheiding over Kees Tol", grappen Nick & Simon.

Simon & Garfunkel

Hoewel Nick & Simon geen contact onderhouden met Simon & Garfunkel, heeft dit iconische duo misschien nog wel meer invloed gehad op hun carrière dan wie dan ook. De Volendammers zijn groot fan van de muzikanten, bekend van hits als Bridge Over Troubled Water en Mrs. Robinson.

Ze maken niet alleen het programma Homeward Bound, maar nemen ook het album NSG (Nick, Simon, Garfunkel) op, dat volledig is geïnspireerd door de muziek van hun idolen.

Tijdens een optreden in België is de acteur Woody Harrelson toevallig te gast, die weer goed bevriend is met Paul Simon. Hij laat Simon een cover horen die Nick & Simon van het duo deed en zo krijgen ze een videoboodschap met complimenten van hun held. Een mooie kroon op hun werk, vinden Nick & Simon: "De cirkel is zó rond."

