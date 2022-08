Taylor Swift voor ruim miljoen euro aangeklaagd wegens plagiaat met album

Taylor Swift is wederom aangeklaagd voor plagiaat. Naast een zaak over het nummer Shake It Off wordt ze nu beschuldigd van het kopiëren van een poëzieboek van auteur Teresa La Dart voor haar in 2019 verschenen album Lover, meldt E! News.

Door onze entertainmentredactie

La Dart heeft op 23 augustus een klacht ingediend bij een federale rechtbank in de Amerikaanse staat Tennessee. Volgens de auteur heeft iemand uit Swifts team haar boek gekopieerd. Volgens de auteur lijken het kleurenschema en de stijl van de afbeelding die Swift gebruikte voor haar albumcover en het bijbehorende boek te veel op de vormgeving van haar gelijknamige eigen werk.

In de documenten die de advocaat van La Dart indiende, is te lezen dat het boek dat bij Swifts album werd geleverd alleen al in de Verenigde Staten 2,9 miljoen keer is verkocht. De auteur wil een bedrag van ruim een miljoen euro ontvangen voor het "gestolen werk". Swift en haar team hebben nog niet gereageerd op de zaak.

De zangeres is op dit moment al verwikkeld in een andere plagiaatzaak. Sean Hall en Nathan Butler beweren dat de zangeres in de hit Shake It Off regels heeft gebruikt uit hun nummer Playas Gon' Play uit 2001. Swift spreekt die beschuldigingen tegen.

Aanbevolen artikelen