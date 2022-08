Nick & Simon stoppen na zeventien jaar als muzikaal duo

Nick Schilder en Simon Keizer stoppen in het voorjaar van 2023 als muzikaal duo, heeft het management van het duo bekendgemaakt. Op deze manier ontstaat er na zeventien jaar ruimte voor "individuele creativiteit" en "al langer gekoesterde soloaspiraties" van de zangers. Wel blijven de twee samenwerken voor tv-programma's die ze maken.

De laatste tijd gingen al geruchten rond: Nick & Simon zouden uit elkaar zijn gegroeid en zouden ieder hun eigen weg willen gaan. Begin augustus werd bevestigd dat er "soloplannen" waren, maar een definitief einde van het duo werd toen nog niet bevestigd.

De zangers geven maandag in de RTL 4-talkshow Jinek eenmalig tekst en uitleg over hun beslissing om te stoppen als duo. Ook vertellen ze dan meer over hun soloplannen.

Voordat Nick & Simon definitief stoppen, geven ze volgend jaar onder de noemer Nu Of Ooit nog een aantal afscheidsconcerten. Zo treden ze in maart nog op in Zwolle, Alkmaar en Hengelo.

Het allerlaatste concert vindt plaats op 10 april. Die dag staat er een groot afscheidsconcert op het programma in Rotterdam Ahoy, waar de zangers hun carrière als muzikaal duo zullen afsluiten. De kaartverkoop hiervoor start vrijdag.

Volendams duo brengt in november verzamelalbum uit

Begin november komt een verzamelalbum met alle hitsingles van de twee door de jaren heen uit.

Nick & Simon brachten in 2006 als duo hun eerste singles en album uit. De Volendammers zijn bekend van onder meer de hits Kijk Omhoog, Pak Maar M'n Hand en Rosanne.

Ook treden ze geregeld op in televisieprogramma's en maken ze sinds 2021 deel uit van de supergroep The Streamers. Daarmee treden ze in september nog op in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

