Netflix maakt documentaire over leven Robbie Williams

Netflix werkt aan een documentaire over het leven van Robbie Williams. De serie zal volgend jaar te zien zijn, laat de streamingdienst donderdag weten.

De documentaire wordt "een diepgaand onderzoek van een wereldwijd icoon en een geboren entertainer die zijn weg moest zoeken door hoogte- en dieptepunten in een carrière van meer dan dertig jaar". De makers behandelen onder meer zijn verslavingen, liefdesperikelen en zijn tijd bij Take That.