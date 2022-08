Het laatste album van Kensington met zanger Eloi: radiohits en Europees succes

"Jan, Casper en Niles willen nog steeds hun leven aan Kensington wijden, Eloi wil dit niet langer." Met die woorden maakte Kensington eind vorig jaar bekend dat leadzanger Eloi Youssef de band verlaat na een concertreeks in september. Vrijdag brengen ze een greatest hits-album uit. En veel hits waren er zeker.

Door Michiel Vos

Kensington wordt al in 2005 in Utrecht gevormd na het uiteenvallen van een schoolband. In 2007 komt de eerste ep uit, waarna drummer Lucas Lenselink de band verlaat. Hij heeft niet de ambitie om professioneel muzikant te worden, terwijl de rest van de band daar wel vol voor wil gaan. Niles Vandenberg vervangt hem. De samenstelling die gebrand is op een succesvolle carrière, en die uiteindelijk ook voor elkaar weet te boksen, is geboren.

Het grote succes komt het viertal niet meteen aanwaaien. Ze vertrekken naar het Engelse Leeds om hun debuutalbum Borders op te nemen, dat in 2010 verschijnt.

Optredens op Eurosonic Noorderslag en in De Wereld Draait Door zorgen voor wat reuring rondom de band. Het later aan de debuutplaat toegevoegde nummer Let Go wordt hun eerste hitje op NPO 3FM. Maar bekendheid bij het grote publiek blijft nog grotendeels uit.

Eerste hits laten op zich wachten

Met het tweede album Vultures, dat in 2012 verschijnt, komt daar niet direct verandering in. De band verkoopt al met regelmaat clubs uit en is vaker op de radio te horen, maar de eerste echte hit volgt een jaar later pas met Home Again. Dit nummer verschijnt op een nieuwe versie van Vultures en zorgt voor de eerste top 40-notering.

En dan gaat het snel. In 2014 volgt het derde album Rivals. Deze plaat brengt de hits Streets en War op, waarvan de laatste de enige top 10-hit is die de band in Nederland heeft gescoord. Met die hits wordt er een nieuw publiek aangeboord. De band gaat binnen een jaar tijd van concerten in clubs naar de AFAS Live (toen nog Heineken Music Hall) en vervolgens de Ziggo Dome, waar zeventienduizend man in past.

Stadionconcerten en interesse uit het buitenland

Waar veel bands ervan dromen deze zaal een keer uit te verkopen, is Kensington in korte tijd zo groot geworden dat het nog harder gaat. De eerste keer in 2015 weet de band de concertzaal al twee keer uit te verkopen. In 2016 staan ze zelfs drie avonden voor een volgepakte Ziggo Dome. De afscheidsreeks die op 27 augustus start, bestaat uit zes concerten. Op 4 september betreedt Kensington voor het laatst het podium in deze samenstelling.

Terwijl in Nederland zelfs de Johan Cruijff ArenA een keer door de band wordt gevuld, komt er ook vanuit het buitenland interesse in Kensington. Met dj Armin van Buuren scoren ze de hit Heading Up High, waarna ze met hem op tour gaan. Maar ook hun eigen concerten vinden aftrek in het buitenland. Zo toeren ze na het verschijnen van het album Control in 2016 door verschillende Europese landen.

Hoewel de band bekendstaat om zijn opzwepende, pakkende rocknummers, zijn het vooral de ballads die aanslaan bij een groot publiek. Hun meest beluisterde nummer op Spotify is Sorry, een langzaam opbouwende rockballad uit 2016, met een kleine 56 miljoen streams. Van het laatste album Time (2019) viel Uncharted het meest in de smaak. Dat nummer kent een vergelijkbare opbouw en is 30 miljoen keer gestreamd.

Het einde in zicht

De andere heren weten het dan nog niet, maar Time blijkt het laatste album waarop Youssef de leadvocalen verzorgt. Net als de twee voorgangers komt het op de eerste plaats in de Nederlandse albumlijst terecht.

Youssef was bij het schrijven van de plaat al wel bezig met het naderende einde. "Het is creatief gezien rond. Ik merkte met het laatste album al dat ik niet veel inspiratie meer voelde binnen deze groep", zei de zanger hierover in talkshow Humberto. "Het enige waar ik nog over kon schrijven, was het einde. Dat was voor mij het afsluitstuk."

Kensington bundelt alle successen op het vrijdag te verschijnen album Greatest Hits. Daarna neemt de band afscheid van het karakteristieke, rauwe stemgeluid van Youssef. Maar dit betekent nog niet het definitieve einde voor Kensington. De overige drie leden gaan een "nieuwe vorm vinden" om door te gaan.

