Britney Spears zingt weer, maar optreden lijkt er nog niet in te zitten

Elton John geeft fans van Britney Spears waar zij al sinds 2016 op wachten: nieuwe muziek van de zangeres. Voor het eerst sinds ze niet meer onder curatele staat, is Spears te horen op een nieuw nummer. Het is een voorzichtige terugkeer, als achtergrondzangeres van John. Maar het roept de vraag op: gaat ze ook weer optreden?

Door Lara Zevenberg

John spreekt van een duet, maar Spears vat het liever samen als meezingen. Ze is vereerd dat ze als achtergrondzangeres te horen is op zijn nummer Hold Me Closer, schrijft ze op Instagram. "Sir Elton, ik heb het gedaan! Bedankt voor je geniale, creatieve en legendarische brein."

John gaf dinsdag al een teaser van het nummer in een video. Het lied is een mix van Tiny Dancer en The One, op een Frans terras in Cannes. In de video is te horen dat de samenwerking dezelfde formule volgt als Cold Heart, het duet dat John in 2021 uitbracht met Dua Lipa. Dat nummer was een combinatie van Rocket Man, Sacrifice en Kiss the Bride. Lipa en John waren daarop amper tweestemmig te horen, iets wat ook het geval lijkt op Hold Me Closer.

De comeback van Britney Spears is dus een softe. En eigenlijk ligt dat in de lijn der verwachting. Haar vader had jarenlang zeggenschap over alles in haar leven. Tijdens die curatele zei Spears al te twijfelen of ze het podium weer op wilde. Toen zei ze zelfs dat ze niet meer met nieuwe muziek zou komen tot de curatele beëindigd zou worden.

Eind 2021 kwam een einde aan de curatele en sindsdien is er veel veranderd in het leven van de zangeres. Ze is getrouwd met Sam Asghari. Ze zijn ook verhuisd naar een andere woning in Los Angeles. En de twee hebben te kampen gehad met een miskraam. Op Instagram houdt ze haar fans op de hoogte van haar persoonlijke leven. Maar beloftes over nieuwe muziek bleven uit, tot de samenwerking met John.

Spears stond al jaren tegen haar zin op het podium. In de rechtbank vertelde ze dat ze door haar vader gedwongen werd tot een tournee en optredens in Las Vegas. Ze vergeleek het met sekshandel. "Mensen die tegen hun zin werken, die niet bij hun eigen bezittingen kunnen. Je paspoort, je telefoon, je creditcard worden je afgepakt." Het zou alle plezier uit het werk hebben gehaald.

"Ik weet nog dat ik vroeg: mam, wat is er met je muziek gebeurd? En dat zij zei: 'Ik weet het niet, lieverd. Ik denk dat ik er gewoon mee stop'", zei Spears' zoon in 2020. Toch danst de zangeres met veel plezier in video's op haar sociale media en hintte haar echtgenoot op een mogelijke comeback. "Ik hoop het", zei hij toen hem werd gevraagd of Spears ooit weer op het podium zal staan.

"Ga ik ooit het podium weer op? Ik weet het niet", zei Spears zelf nog in juni 2021. "Ik heb het nu naar mijn zin. Ik maak veel veranderingen door", voegde ze daar nog aan toe. Dat lijkt de voorlopige conclusie voor haar carrière: Spears doet waar ze zin in heeft. En wie weet is dat ooit weer het podium op, of meer dan backing vocals. Maar voorlopig niet.

