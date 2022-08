Coldplay kondigt vierde concert in Johan Cruijff ArenA aan, run op kaartjes

Coldplay heeft opnieuw een extra concert in de Johan Cruijff ArenA aangekondigd. De Britse band staat naast 15, 16 en 18 juli 2023 ook op 19 juli in het Amsterdamse stadion. Dat maakt concertorganisator MOJO bekend.

De band reist al sinds maart de wereld rond met zijn Music Of The Spheres World Tour. Sinds het begin van de tournee zijn inmiddels meer dan vier miljoen tickets verkocht voor de concerten in Latijns-Amerika, de Verenigde Staten en Europa.

De aanleiding voor de tour is het album Music Of The Spheres dat in 2021 is verschenen. Op de plaat staan de hits Higher Power, My Universe met BTS en Let Somebody Go met Selena Gomez.