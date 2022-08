Arctic Monkeys komt op 21 oktober met nieuw album

Woensdag deden frontman Alex Turner en zijn medebandleden dat voor het eerst tijdens een optreden in Zürich, waar ze het nummer I Ain't Quite Where I Think I Am speelden. Het nieuwste album heeft in totaal tien nummers, blijkt uit de tracklist die inmiddels bekend is gemaakt.

De Britse band debuteerde in 2006 met het album Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Daarop staan bekende platen als I Bet You Look Good On The Dancefloor en When The Sun Goes Down.