Stromae komt met tweede Ziggo Dome-show in november 2023

Stromae heeft woensdag opnieuw een extra show in de Ziggo Dome aangekondigd. De Belgische singer-songwriter staat nu ook op 23 november 2023 op het podium van de Amsterdamse concertzaal, meldt organisator MOJO. Kaarten voor de extra show zijn woensdag direct in de verkoop gegaan.

Maandag liet Stromae al weten dat hij op 22 november 2023 een concert geeft in de Ziggo Dome. Stromae staat volgend jaar nu vijf keer op het podium in Amsterdam. Eerst doet hij op 13, 14 en 15 april ons land aan, om er vervolgens in november weer terug te keren.