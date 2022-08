Haagse band Goldband treedt in maart 2023 op in AFAS Live

De Haagse band Goldband geeft op 18 maart 2023 een show in AFAS Live. Dat heeft concertorganisator MOJO dinsdag bekendgemaakt.

"Minder dan een jaar geleden speelden we onze eerste clubtour ooit. Al snel bleek dat die zalen te klein waren voor ons en we op zoek moesten naar iets groters", vertelt de band in een verklaring. "Toen hadden we dus de keuze: Ziggo Dome of AFAS. Onze geluidsman heet Savas, dat rijmt. Dus toen was de keuze snel gemaakt."