De bierdouche: een onschuldige traditie of minachting van de artiest?

"Later jongens!" Met die woorden stapte zanger Mart Hoogkamer afgelopen weekend al na enkele seconden van het podium, omdat het publiek alwéér bier naar hem gooide. Steeds meer artiesten weigeren de bierdouche te ondergaan. Waar komt dit fenomeen vandaan en is het tijd dat festivalgangers ermee stoppen?

Door Michiel Vos

Hoogkamer heeft het podium van het Drentse Boerenrockfestival nog amper kunnen betreden als hij wordt bekogeld met bier. De zanger vraagt het publiek om het podium droog te houden, maar dit werkt averechts. En dus houdt hij het voor gezien. En dit is niet de eerste keer. In juni tijdens de Pinksterfeesten in Beckum verliet de zanger ook al na enkele seconden het podium vanwege biergooiers.

De Ik Ga Zwemmen-zanger is niet de enige artiest die weigert op te treden als de bekers bier naar het podium vliegen. Lil Kleine is ook al meermaals om die reden het podium afgegaan en sprak het publiek al eens toe. "Ik ga jullie een mop vertellen, maar het is de waarheid. Ik heb nu dertig seconden op het podium gestaan en 15.000 euro verdiend. Dank u wel, hoi!"

En vorige maand kreeg Snelle het nog aan de stok met iemand uit het publiek die bier op de apparatuur op het podium gooide. "Geloof mij vriend, voor dit apparaat moet jij heel lang werken. En daar heeft deze jongen ook heel lang voor gewerkt", zei hij wijzend naar zijn gitarist. "We werken snoeihard en we hebben geen zin in dit gezeik."

0:23 Afspelen knop Mart Hoogkamer loopt podium af om bierdouche

Komt de bierdouche bij Normaal vandaan?

Duidelijk is dat veel artiesten er helemaal klaar mee zijn. Maar waar komt de bierdouche eigenlijk vandaan? De band Normaal van Bennie Jolink zou daar weleens iets mee te maken kunnen hebben. Die nam in 1977 namelijk een videoclip bij het nummer Alie op, waarin liters bier door de lucht vlogen, omdat de regisseur vond dat het iets feestelijker kon.

Al jarenlang is het gooien van bier een traditie bij concerten van de band. Daar worden de bandleden door de jaren heen ook minder blij mee. "In het begin maakte het ook niet uit als wij werden natgegooid, maar later werd onze apparatuur gevoeliger en stukken duurder. Toen hebben we het geprobeerd in te dammen, maar dat is nooit helemaal gelukt", vertelde oud-bassist William Terhorst aan de NOS. "En natte vingers, daar kun je geen gitaar mee spelen", zei Jolink tegen Trouw.

Noorderslag verbiedt bier bij uitreiking

De bierdouche is jarenlang ook tijdens het Groningse popfestival Eurosonic Noorderslag een traditie geweest en daar wilde de organisatie vanaf.

Het gooien met bier begon in 1992 als verzet tegen het commerciëler worden van het festival. Toen moest presentator Jan Douwe Kroeske, dat jaar de uitreiker van de Popprijs, het ontgelden. Twee jaar later overkwam het de winnaar van de Popprijs: danceduo 2 Unlimited.

Daarna keert de bierdouche ieder jaar terug, ongeacht of het publiek het eens of oneens is met de winnaar. De discussie over dit gebruik laait in 2015 op als Ilse DeLange (foto) onder het bier wordt bedolven na het winnen van de prijs met haar band The Common Linnets. Hoewel de zangeres het bier met open armen ontvangt, is de organisatie van het festival niet blij. Het meenemen van bier naar de uitreiking wordt in 2016 verboden.

Kunnen festivals iets doen aan de bierdouche?

Hoewel de weglopende artiesten regelmatig worden bekritiseerd omdat ze een bierdouche kunnen verwachten op een festival als Boerenrock, is de organisatie het daar niet mee eens. Hoogkamer liet op Instagram al weten dat de organisatie hem steunt. En op de Instagram-pagina van het festival zelf worden de biergooiers onder dezelfde noemer geschaard als pyromanen en vandalen. "Voor deze categorie klaplopers is geen plaats in Drouwenermond. Nu niet, nooit niet", schrijft de organisatie.

De festivalorganisatoren zitten nu in een lastig parket. Festivalgangers die kwaad willen, weten nu dat sommige artiesten van het podium zullen gaan bij een bierdouche. Dat kan als een rode lap op een stier werken. De artiest heeft de gage al ontvangen en dus draait het festival op voor een niet-afgemaakt optreden.

Meer beveiliging zal niet helemaal kunnen voorkomen dat er bier richting het podium gaat, zo zagen we al bij Hoogkamer die veel security bij zich had. En bier weren tijdens optredens maakt een festival er voor de gemiddelde bezoeker ook niet gezelliger op.

