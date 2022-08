André Hazes in 2023 weer op podium: 'Ben gestopt met slopen van mijn lichaam'

André Hazes heeft zijn mediastilte doorbroken en kondigt aan volgend jaar weer het podium op te gaan. De zanger schrijft maandag in een uitgebreide post op Instagram dat hij uit de publiciteit verdween om van zijn verslavingen af te komen. "Ik ben cold turkey gestopt met het slopen van mijn lichaam", laat hij weten.

"Het moment is voor mij gekomen om de stilte van de afgelopen tijd te verbreken", begint Hazes zijn bericht. "Ik deel daarom nu met jullie hoe het de afgelopen periode met mij is gegaan en hoe het nu met mij gaat."

"Ik zat in de donkerste periode van mijn leven", vervolgt hij. "Ik raakte mijzelf kwijt, terwijl ik iedereen om mij heen tevreden probeerde te houden. Wanneer ik probeerde mijzelf terug te vinden, raakte ik steeds meer mensen kwijt."

Uiteindelijk besloot Hazes professionele hulp in te schakelen. Hij ging op zoek naar wie hij echt is en wat hem in het leven gelukkig maakt.