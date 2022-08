Stromae komt naast april ook in november 2023 naar Amsterdam

Stromae heeft maandag een vierde show toegevoegd aan de concerten die hij in 2023 in de Ziggo Dome gaat geven. Naast de optredens op 13, 14 en 15 april komt de Belg ook op woensdag 22 november naar de Amsterdamse concertzaal. Kaarten voor het concert gaan woensdag om 10.00 uur in de verkoop, meldt organisator MOJO.

Door onze entertainmentredactie

Het concert in november maakt net als de reeds aangekondigde shows deel uit van de Multitude-tour van de singer-songwriter.

De concertreeks heeft dezelfde titel als zijn laatste album, waarmee Stromae dit jaar na zes jaar terugkeerde in de spotlights. De tour begint dit najaar in de Verenigde Staten en gaat volgend jaar op 4 maart in het Franse Bordeaux van start in Europa.

Stromae stond afgelopen weekend als afsluiter op het festival Lowlands in Biddinghuizen. De artiest brak tien jaar geleden door met enorme hits als Alors on danse, Formidable en Papaoutai.

