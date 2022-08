Lowlands 2022 volgens recensenten: het jaar van Goldband en dure biertjes

Het heeft twee jaar moeten duren, maar dit weekend konden fans eindelijk weer uit hun dak gaan op Lowlands in Biddinghuizen. Recensenten bejubelden het festival vanwege de afwisseling, ook al waren de biertjes dit jaar erg duur.

Door onze entertainmentredactie

Vrijdag: dure biertjes en Eefje de Visser

Trouw schrijft over de vrijdag dat de bezoekers wel even schrokken van de kosten. "Door de inflatie en prijsstijgingen kostte een kaartje voor het driedaagse festival dit jaar 255 euro en ook bij de horeca moest er diep in de buidel getast worden: 3,30 euro voor een biertje en bijna 15 euro voor een bordje bami."

Toch blijven optredens van Eefje de Visser en The Opposites vooral bij, schrijven 3 voor 12 en de Volkskrant. "Voor Eefje de Visser is de nacht al verschillende albums een belangrijke bron van inspiratie en verkent ze alle aspecten ervan. Vooral de zachtheid valt daarbij op. Tegen elke scherpe uithaal van de drummer, staan drie fluisterende climaxen waarin ze samen met haar achtergrondzangeressen harmonieën over het publiek uitstort. Tegenover elk moment van lichte verwarring in haar teksten, staan er meerdere van tevreden berusting. Verdwalen in het precies opgebouwde universum van Eefje de Visser hoort er ook wel bij", aldus 3voor12 over De Visser.

De Volkskrant over The Opposites: "Het Noord-Hollandse duo stond jarenlang op non-actief, vierde begin mei de wederopstanding met drie optredens in de Amsterdamse Gashouder en blijkt op Lowlands een intens geliefde nostalgie-act, die de Alpha met Hey DJ (2013) en een cover van The Prodigy's Smack My Bitch Up (1997) al snel woest aan het springen krijgt. Na een aanzienlijk stroever middenstuk laait het feest weer op in de finale, die propvol hits zit en met de muzikale clusterbom Thunder een explosieve apotheose kent."

2:08 Afspelen knop Waarom Lowlands dit jaar extra duur is

Zaterdag: Goldband, Sam Fender en Arctic Monkeys

Volgens NRC is 2022 het jaar van Goldband. "Hun set doorspekt met ludieke grapjes heeft gastoptredens van hun vriendinnen Maan en Sophie Straat met wie ze het politiek geëngageerde 'Tweede Kamer' spelen (Ik stem niet meer op jou, ik stem op een vrouw) en bouwt slim op van het semi-ironische singer-songwriter-nummer Kinderwens naar trance-knallers als Dit is voor jou, Mijn Stad, het inktzwarte Requiem, de nieuwe single Psycho en uitsmijter Witte Was."

OOR schrijft dat het tot het laatst spannend was of Sam Fender wel zou komen, gezien hij Sziget op het laatste moment afzegde. "Misschien heeft Fender wel het mooiste liedje van Lowlands. Hij sluit er zijn gloeiende optreden in de Bravo mee af. Seventeen Going Under start maximaal euforisch en dan hakt er, na het refrein, een saxofoon in. Een partij die doet denken aan Clarence Clemons. Die Bruce Springsteen-referentie is geen toeval: Fender vertelt vaak hoe hij geraakt wordt door de muziek van Springsteen. Hij eert zijn held respectvol, plaatst zijn liedjes ernaast."

Trouw is teleurgesteld in Arctic Monkeys. "Tot vreugde van de fans speelden de Britten veel oude nummers en hits als Brianstorm en I Bet You Look Good on the Dancefloor. Ook liet de band horen hoe veelzijdig hun indierock in de loop der jaren is geworden. Maar echt vlammen wilde het niet zodat hun optreden eerder degelijk dan uitzonderlijk was."

Zondag: Froukje en Stromae

Froukje staat zondagavond groots in de belangstelling, schrijft Het Parool. "Vroeg op zondagmiddag geeft Froukje de eerste echt grote show van de dag. En groot wil hier zeggen: héél groot, de Bravo puilt uit. De zangeres, opvallend genoeg doorgebroken in coronatijd, zegt wat ze altijd al eens had willen zeggen: 'Hallowlands!!!' en geeft een zelfverzekerd concert, waarin ook collega en vriendin S10 te gast is."

Volgens 3voor12 was Stromae alles wat je wil van het laatste grote optreden van een festival. "Muzikaal strak, visueel spectaculair, zwalkend van emotionele diepgang naar vreugdevolle euforie. Zo dirigeert de Belgische maestro Lowlands naar een uitzinnige climax."

Froukje tijdens haar optreden zondag.

Aanbevolen artikelen