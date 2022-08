Lowlands annuleert optreden Noord Nederlands Orkest door uitloop Stromae

Het optreden dat het Noord Nederlands Orkest (NNO) zondagmiddag op Lowlands zou geven, is op het laatste moment afgezegd. In de nacht van zaterdag op zondag bleek dat de voorbereidingen van headliner Stromae onverwachts uitliepen. Daardoor zag de festivalorganisatie geen andere mogelijkheid dan het optreden te annuleren.

"Enorm balen, in de eerste plaats natuurlijk voor henzelf", laat een woordvoerder van het festival zondag weten.

"Ze zouden met 160 mensen deze kant op komen. Ze waren er nog niet, maar het blijft vervelend. Het is bij mijn weten de eerste keer dat we een optreden hebben moeten annuleren omdat de opbouw van een andere act te veel is uitgelopen."