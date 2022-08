MOJO bevestigt concert Coldplay in Johan Cruijff ArenA

Concertorganisator MOJO heeft zaterdagavond een video gedeeld waaruit blijkt dat Coldplay naar Nederland komt. Afgelopen week werd er al gehint dat de Britse band naar Amsterdam zou komen in het kader van hun wereldtournee.

In de videoclip van de song Humankind, die woensdag verscheen, was kort een beeld van een taxi te zien met daarop de tekst Amsterdam. Rechtsboven in beeld stond op dat moment in 'geheimtaal' Johan Cruijff ArenA geschreven. Hierdoor ontstond het gerucht dat Coldplay mogelijk in Nederland zou gaan optreden.

Op een beeldscherm in de video die vandaag uitkwam, zijn een aantal planeten te zien waarna de tekst 'Music of the Spheres: World Tour' verschijnt. Wanneer uitgezoomd wordt, blijkt dat dit scherm in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam hangt. Wanneer het optreden plaatsvindt, is nog niet bekend.