Met de benen op het bureau: Lowlands-directeur ontspannen bij aanvang festival

Je zou verwachten dat Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg vlak voor het begin van zijn festival druk bezig is met lastminute-afzeggingen, brandjes blussen en gespannen de weersvoorspellingen refreshen. Niets is minder waar. "Alles is onder controle en ik zit als een ware directeur met mijn benen op mijn bureau", grapt Van Eerdenburg in gesprek met NU.nl.

Door Michiel Vos

Het is een groot contrast met vorig jaar. Toen moest Van Eerdenburg verslagen toekijken hoe zijn festival volledig werd opgebouwd om op het laatste moment te horen dat Lowlands niet doorging. Het stijgende aantal coronabesmettingen en de maatregelen die daarop volgden, gooiden roet in het eten. Dit jaar werkt hij hoorbaar ontspannen toe naar de eerste editie in drie jaar tijd.

"Hoe het zit met mijn stresslevel? Very low", vertelt de festivaldirecteur daags voor de start van het festival. "Het verloopt allemaal rustig en we lopen zelfs iets voor op schema. Er spelen geen noemenswaardige problemen."

Vooral de mensen die aan het hoofd van de productie staan hebben het nu erg druk. Pas als er grote problemen ontstaan, wordt de directeur erbij geroepen. "Als we via de telefoon dingen gedaan moeten krijgen, helpt het soms als de directeur belt. Daar ben ik nu vooral voor."

Gesteggel met artiesten

Problemen tussen managers van artiesten en de artiestenbegeleiders van het festival komen op zijn bord te liggen. "Soms komt het voor dat een band uit Engeland moet komen en dat de apparatuur daar vast komt te zitten. Dan moeten ze in Nederland spullen huren. Onze artist handlers vertellen de manager van de band dat de band zelf voor de kosten opdraait. Zo'n manager probeert dat soms op ons te verhalen."

"Als daar een conflict ontstaat, bel ik op en zeg ik: 'joh, ik ben de directeur, je krijgt voor je optreden betaald en jouw apparatuur is jouw verantwoordelijkheid.' Soms maak je een compromis en deel je de kosten, dat ligt aan de situatie."

Als er onverhoopt een artiest op het laatste moment uitvalt, heeft Lowlands een lijstje liggen met acts die mogelijk kunnen invallen. "Die bands en artiesten zijn vlak voor het festival nog benaderd om te checken of ze inderdaad beschikbaar zijn, mocht het nodig zijn. Het lastige is dat je nooit weet wie er uitvalt. Je wil een rockband vervangen door een rockband en als er een hiphopartiest uitvalt, wil je een artiest in hetzelfde genre het podium op sturen."

Geen zorgen over boeren of het weer

Waar Zwarte Cross nog even vreesde voor boerenprotesten op de toegangswegen naar het festivalterrein, is Van Eerdenburg niet bang voor problemen. De organisatie van Lowlands staat in nauw contact met de agrariërs in de buurt van het festival en verkopen hun producten op het festivalterrein.

Enkele boeren wilden hun stem laten horen aan de 55.000 bezoekers van Lowlands. Afgesproken is dat zij met twee trekkers langs de laan richting de hoofdingang mogen staan om met festivalgangers in gesprek te gaan. "Lowlands is een platform met meningen en discussies van links tot rechts, dus boeren mogen ook aan het woord komen."

Ook het weer zorgt niet voor kopzorgen bij de Lowlands-directeur. Na dagen van hitte gevolgd door wat onweersbuien, ziet de voorspelling er met hier en daar een buitje en rond de 24 graden lang niet slecht uit. "Die buien waren wel even welkom, want het was hier zo stoffig. Dat het van het weekend niet weer zo heet wordt, is alleen maar prettig."

Niet beknibbelen

Waar Van Eerdenburg wel zorgen over heeft gehad, is waar het hele land tegenaan loopt; de torenhoge prijzen. "Na twee jaar niks gaan we ook dit jaar minder winstgevend draaien. De kosten zijn hoog, maar we willen niet beknibbelen, omdat de verwachtingen van het publiek hoog zijn. Uiteindelijk is je evenement de beste reclame voor de editie van volgend jaar, omdat mensen dan terug willen komen en we zitten erin voor de lange termijn."

Ondanks dat dit niet de meest winstgevende editie zal zijn, belooft het wel een heel bijzondere voor Van Eerdenburg te worden. "Iedereen is zo blij dat het weer kan. Dat geldt voor de artiesten, het publiek, maar vooral ook de mensen die het festival maken. De sfeer is echt super, daar word ik heel blij van."

