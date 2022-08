R. Kelly wil geen mensen die misbruik-docu gezien hebben in jury

R. Kelly heeft de rechter in de Amerikaanse stad Chicago gevraagd om mensen die de documentaire Surviving R. Kelly hebben gezien, niet te laten plaatsnemen in de jury van zijn rechtszaak. Dat meldt entertainmentwebsite TMZ op basis van rechtbankdocumenten.

In de documentaire uit 2019 vertellen slachtoffers van R. Kelly over het misbruik dat zij hebben meegemaakt. Volgens de advocaten van de 55-jarige rapper is iedereen die deze film heeft gezien en voor de jury wordt opgeroepen "bevooroordeeld en kunnen ze niet onpartijdig zijn".

De zanger werd vorig jaar al in New York al schuldig bevonden aan het lokken van meisjes om ze daarna seksueel te (laten) misbruiken. Hij zit al bijna drie jaar vast. De rechter plakte daar nog ruim een kwart eeuw aan vast: hij werd veroordeeld tot dertig jaar cel voor sekshandel, seksueel misbruik, afpersing en het bezit en maken van kinderporno. Met deze nieuwe zaak in Chicago loopt hij het risico op nog eens tien jaar cel. In de staat Illinois wordt minimaal tien jaar gevangenisstraf opgelegd voor het verhandelen van kinderporno.

R. Kelly is in Nederland vooral bekend van zijn nummer 1-hits I believe I can fly en If I could turn back the hands of time uit 1997 en 1999.