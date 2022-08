Adele vreesde voor boegeroep bij eerste optreden na annuleren Vegas-reeks

Adele was lange tijd bang voor de reacties nadat ze haar concerten in Las Vegas begin dit jaar op het laatste moment had afgezegd. Toen de zangeres voor het eerst sinds die beslissing weer optrad, vreesde ze te worden uitgejouwd door het publiek.

Door onze entertainmentredactie

Het afzeggen van de shows in Las Vegas was niet makkelijk voor Adele: het team werkte al maanden aan de optredens en er waren duizenden kaarten verkocht. In gesprek met Elle vertelt Adele dat ze dertig uur achter elkaar had gewerkt en daarna toch besloot de video op te nemen waarin ze haar fans het slechte nieuws vertelde.

De zangeres stond niet achter de show. De opbouw klopte niet, het decor paste niet bij haar en Adele miste intimiteit in het enorme theater. Daarom besloot ze op het laatste moment de stekker eruit trekken.

"De eerste maanden daarna waren heel, heel zwaar. Ik schaamde me", vertelt ze aan het tijdschrift. "Maar uiteindelijk is mijn zelfvertrouwen gegroeid, omdat dit heel dapper was om te doen. Ik denk dat weinig mensen hetzelfde hadden gedaan. Ik ben trots dat ik voor mezelf en mijn artistieke werk ben opgekomen."

Adele durfde na de bekendmaking geen promotie te maken voor haar album 30 en heeft zelfs nog een onuitgebrachte videoclip liggen. Voor haar eerste optreden na de annulering was ze bloednerveus. Adele verwachtte dat het publiek boos zou zijn. "Maar ik ontving zo veel liefde en dat maakte me bijna aan het huilen. Het voelde raar, nadat ik zo veel mensen had teleurgesteld."

De zangeres heeft samen met een team hard gewerkt aan een nieuw podiumontwerp, waardoor het volgens haar intiemer oogt. Adele is nu gelukkig met het concept. "Ik wil mijn verhaal vertellen: waar mijn carrière begon en waar ik nu ben. Ik geef niet te veel weg, maar de show groeit. Het gaat om de muziek en het is ontzettend nostalgisch. Het wordt prachtig."

Adele staat van november 2022 tot maart 2023 in Las Vegas.

