Elvis Presley is 45 jaar dood, maar verdient nog steeds miljoenen

Het verdienen van miljoenen euro's is voor maar heel weinig mensen weggelegd, maar Elvis Presley lukt het ook 45 jaar na zijn overlijden nog. In 2021 ontvingen de nabestaanden van de overleden zanger nog zo'n 30 miljoen euro. Waar komen die inkomsten vandaan?

Door Michiel Vos

Als Elvis Presley op 16 augustus 1977 aan een hartaanval overlijdt, is hij al een tijd niet meer de hitmachine die hij ooit was. In de laatste jaren verschijnt er wel nog met regelmaat nieuwe muziek, maar niets scoort meer zo als eerst. Ondanks zijn verslechterde gezondheidstoestand blijft hij nog lang optreden: een paar weken voor zijn dood gaf hij zijn laatste concert.

Vlak na zijn overlijden verschijnt een live versie van Presleys vertolking van My Way als single. Het nummer wordt bekroond met een gouden plaat, omdat het een miljoen keer over de toonbank gaat.

In 2002 weet Presley zijn tweede grote postume hit op zijn naam te schrijven. De Nederlandse dj Junkie XL gaat dan aan de haal met het in 1968 verschenen nummer A Little Less Conversation. De nieuwe versie wordt een internationale nummer 1-hit en zelfs een van de best verkopende nummers van het jaar in het Verenigd Koninkrijk.

Hoewel er geen nieuwe muziek van Presley meer verschijnt, blijven verzamelalbums van zijn werk decennia lang goed verkopen. Met de opkomst van streamingdiensten krijgt de Presley-familie er een nieuwe inkomstenbron bij. Op Spotify hebben een flink aantal van zijn nummers meer dan honderd miljoen luisterbeurten gehad. Can't Help Falling In Love With You is zijn meest beluisterde nummer met ruim 568 miljoen streams.

Pelgrimstocht naar Graceland

Forbes publiceert elk jaar een lijst met de meest verdienende overleden beroemdheden, waar Presley ieder jaar in staat. Daaruit blijkt dat de nabestaanden van de zanger vooral veel verdienen aan Graceland, het landgoed waar Elvis' villa staat en waar nu een uitgebreid museum over zijn leven is gevestigd.

In 2019 staat Presley nog op de tweede plaats in de lijst met een inkomen van 39 miljoen. Dat zakt in coronatijd wat weg, omdat Graceland minder bezoekers kan ontvangen. Toch worden de jaarlijkse inkomsten in 2020 nog op 23 miljoen geschat. Een jaar later stijgt dat weer naar 30 miljoen euro.

Graceland in Memphis wordt jaarlijks door ruim een half miljoen mensen bezocht. De goedkoopste manier om de villa van Presley te bezoeken kost nog zo'n 75 euro voor een volwassene. Als je er een toer met een gids bij wil, kom je al snel op zo'n 150 euro per persoon uit. Daarnaast is er nog een hotel met 450 kamers dat bij het landgoed wordt beheerd waar een nachtje zo 200 euro kost.

Graceland is natuurlijk niet compleet zonder een winkel vol Elvis-merchandise. Je kunt er alles kopen: van mokken tot sokken en van T-shirts tot kettingen en zonnebrillen. Wie de pelgrimstocht naar het huis van Presley niet wil maken, kan een groot deel van de items ook online bestellen.

Elvis als geheim agent

Presleys ex-vrouw Priscilla en zijn dochter Lisa-Marie zetten zich volop in om de legende van 'The King of Rock-'n-Roll' levend te houden. Zo waren ze betrokken bij de totstandkoming van de film Elvis van regisseur Baz Luhrmann die eerder dit jaar in de bioscoop verscheen. De film waarin Austin Butler de hoofdrol speelt, naast Tom Hanks die Presleys manager vertolkt, leverde wereldwijd al bijna 250 miljoen euro op.

De film zorgt vlak na de release van de film al voor een hernieuwde interesse in de muziek van Presley. Volgens Billboard ging het aantal streams met 53 procent omhoog ten opzichte van de week voordat de film uitkwam.

Later dit jaar verschijnt de animatieserie Agent King op Netflix, die Priscilla Presley in samenwerking met John Eddie maakt. Hierin zet de zanger zijn eigen dood in scène om vervolgens aan de slag te gaan als geheim agent. Met al deze hernieuwde aandacht voor The King, zou het zomaar eens kunnen dat zijn nabestaanden dit jaar nog meer geld binnen harken dan voorheen.

