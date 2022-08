S10 stelt concert in AFAS Live uit tot volgend jaar: 'Komt iets te snel'

S10 heeft haar grootste soloconcert tot nu toe in de AFAS Live met een paar maanden uitgesteld. De zangeres zou eigenlijk november van dit jaar in de Amsterdamse concertzaal optreden, maar dit is verplaatst naar 28 april 2023, vertelt ze op Instagram.

Door onze entertainmentredactie

"Een aantal maanden geleden hebben we een grote show in de AFAS Live aangekondigd. De afgelopen periode is een enorme achtbaan geweest en hoe jammer ik het ook vind: november komt iets te snel", legt de zangeres, die eigenlijk Stien den Hollander heet, uit.

"Daarom hebben we besloten om langer de tijd te nemen om zo de best mogelijke show neer te kunnen zetten." S10 zou de show rondom de release van haar nieuwe album spelen. Ze verzekert haar fans dat de nieuwe plaat wel gewoon nog dit jaar zal verschijnen.

De zangeres behaalde eerder dit jaar de elfde plaats op het Eurovisie Songfestival met haar lied De Diepte, dat inmiddels zo'n 35 miljoen keer is beluisterd op Spotify. Daarna bracht ze de single Laat Me Los met BLØF uit.

