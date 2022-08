Marcus Mumford zingt op nieuw album over seksueel misbruik in jeugd

Marcus Mumford is in zijn jeugd seksueel misbruikt, vertelt hij woensdag in een interview met GQ . De frontman van Mumford & Sons zingt op zijn aankomende soloalbum over zijn trauma.

Door onze entertainmentredactie

Op de eerste single Cannibal zingt Mumford onder meer dat hij de dader "nog steeds kan proeven" en dat hij dat vreselijk vindt. Het voorval speelde zich af toen Mumford zes jaar oud was. Volgens de zanger komt de dader niet uit zijn familie en was het, "zoals sommigen misschien denken", ook niemand van de kerk. "Ik heb er dertig jaar lang met niemand over gepraat."

Ook de moeder van Mumford wist van niets en ontdekte het pas toen ze naar Cannibal luisterde. "Ze vroeg me waar het over ging en ik zei: over het misbruik. Toen vroeg ze: 'Waar heb je het over?' Toen ik het haar uiteindelijk had verteld, vonden we het eigenlijk wel grappig dat ze er op deze manier achter moest komen."

Het misbruik zorgde ervoor dat Mumford nog jarenlang emotioneel onstabiel was. "Het was de eerste uit een reeks echt ongewone en ongezonde seksuele ervaringen op jonge leeftijd. Ik ben zelf nooit een dader van seksueel misbruik geworden, maar ik heb me wel slecht gedragen."

Het debuutalbum van Mumford komt op 16 september uit. Steven Spielberg regisseert de videoclip van Cannibal.

