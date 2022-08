Pogues-bassist Darryl Hunt op 72-jarige leeftijd overleden

Bassist Darryl Hunt van de Britse punkband The Pogues is op 72-jarige leeftijd overleden. De muzikant is maandagmiddag in Londen gestorven, schrijft de band dinsdag op Twitter

Door onze entertainmentredactie

Hunt voegde zich vier jaar na de oprichting van de band in 1982 bij de groep. De muzikant bleef tot The Pogues in 1996 uit elkaar gingen. In 2001 kwamen ze weer bij elkaar en ook Hunt keerde terug. In 2014 stopte de band weer.

De bassist schreef ook nummers voor The Pogues. Zijn lied Love You 'Till The End was te horen in films als Mystery, Alaska en P.S. I Love You.

De band bracht in totaal zeven studioalbums uit. In Nederland scoorden The Pogues met Fairytale of New York (1987) en Fiesta (1988) de grootste hits.

In 2013 overleed de gitarist van de band, Philip Chevron, aan de gevolgen van kanker.

"We kunnen niet in woorden uitdrukken hoe bedroefd we zijn", schrijft de band over Hunt. Een doodsoorzaak is niet gedeeld.

