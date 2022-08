Taylor Swift ontkent plagiaat: 'Heb Shake It Off helemaal zelf geschreven'

Zangeres Taylor Swift zegt de volledige tekst van haar nummer Shake It Off zelf te hebben geschreven. Ze heeft deze verklaring ingediend bij de rechtbank vanwege de plagiaatzaak die leden van de groep 3LW tegen haar hebben aangespannen

Door onze entertainmentredactie

De Amerikaanse wordt ervan beschuldigd een deel van de songtekst van haar hit uit 2014 te hebben overgenomen van songwriters Sean Hall en Nathan Butler. Het gaat daarbij om overeenkomsten met het nummer Playas Gon' Play.

"De songtekst van Shake It Off is volledig door mij geschreven", aldus Swift in de rechtbankdocumenten die muziekwebsite Billboard heeft ingezien. Totdat de zangeres in 2017 werd aangeklaagd, had ze naar eigen zeggen "nog nooit van het nummer Playas Gon' Play gehoord".

In het nummer van 3LW uit 2001 wordt herhaaldelijk gezongen: "Playas, they gonna play. And haters, they gonna hate." Dit lijkt volgens de aanklagers verdacht veel op de songtekst van het refrein uit Shake It Off, waarin Swift zingt: "Cause the players gonna play, play, play, play, play. And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate."

Dat de teksten op elkaar lijken, is volgens de Amerikaanse zangeres puur toeval. Dit soort teksten komen geregeld voor op plekken als het schoolplein, meent Swift. "Deze zinnen waren verwant aan andere veelgebruikte uitspraken, zoals 'don't hate the playa, hate the game', 'take a chill pill', en 'say it, don't spray it'."

