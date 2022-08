Zangeres en Grease-actrice Olivia Newton-John (73) overleden

De Brits-Australische zangeres en actrice Olivia Newton-John is maandag op 73-jarige leeftijd overleden. Ze was vooral bekend van haar rol als Sandy in de film Grease.

Door onze nieuwsredactie

Het overlijden van Newton-John werd op haar officiële Facebook-account bekendgemaakt door haar echtgenoot John Easterling. Ze is "vredig ingeslapen, omgeven door familie en vrienden" in haar huis in Californië, aldus Easterling.

Newton-John verwierf grote bekendheid met haar rol in de film Grease (1978). Ze speelde Sandy, het vriendinnetje van John Travolta's personage Danny. Met hem zong ze ook meerdere nummers in de film, waarvan You're The One That I Want en Summer Nights de grootste hits waren.

De in Engeland geboren Newton-John, die ook over een Australisch paspoort beschikte, scoorde solo ook vele hits. De nummers I Honestly Love You (1974) en Physical (1981) leverden haar een Grammy op voor Beste Nummer van het Jaar.

In 1992 kreeg ze te horen dat ze borstkanker had, maar daar genas ze van. Ze was daarna een fervent activiste voor onderzoek naar kanker en andere medische aandoeningen. Ook was ze een voorvechter voor milieu en dierenrechten.

Later keerde de kanker terug, in 2013 en 2017. Bij de laatste keer werd bekend dat de ziekte verder was uitgezaaid. Het is niet bekend of kanker ook uiteindelijk haar doodsoorzaak is.

Olivia Newton-John (Sandy) en John Travolta (Danny) in Grease.

