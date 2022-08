Claudia de Breij is mentor voor Nielson bij zijn eerste theatershow

Nielson kent de Nederlandse poppodia inmiddels als zijn broekzak, maar de theaters zijn nieuw terrein voor hem. Daarom is het fijn dat cabaretière Claudia de Breij, die hij ontmoette bij Beste Zangers, hem wilde helpen met zijn theatershow. Nielson zegt tegen NU.nl dat De Breij heel erg goed is in wat ze doet.

Door Michiel Vos

"Het komt erop neer dat zij mij les heeft gegeven. Daardoor ontdekte ik dat zij heel erg goed is in wat ze doet. Dan snap je waarom iemand dit al zo lang met zo veel succes doet. Ik heb er echt veel aan gehad", vertelt de zanger. "Ze heeft het heel druk, maar af en toe stuur ik wat verhaaltjes op voor mijn voorstelling, en die probeert ze altijd te lezen voor mij."

De Breij blijft bescheiden onder de lofzang van Nielson. "Ik heb hem niets hoeven leren", vertelt ze. Op de set van Beste Zangers ontdekte ze dat de zanger het talent om verhalen te vertellen al bezit. Ze hoefde hem slechts te wijzen op de momenten dat hij dit al van nature deed. "Hij is natuurlijk een popmuzikant, maar de theatrale verteller zat al in hem."

"Dat is wel een understatement voor wat ze voor mij betekend heeft hoor", reageert Nielson. "We bellen elkaar niet plat, want daar zijn we simpelweg te druk voor, maar ik heb veel gehad aan haar mentorschap."

Nielson zit dit jaar tien jaar in het vak en viert dat met de theatertour Vertrouwd & Nieuw. Vanaf 13 oktober treedt hij 23 keer op in verschillende theaters door het hele land.

