Nielson vond Beste Zangers 'een tranentrekshow' en zei daarom eerder nee

Het zoeken naar geschikte artiesten die mee willen doen, is na vijftien seizoenen van Beste Zangers niet meer zo makkelijk. Gelukkig voor de makers zijn er zangers zoals Nielson die jaar in jaar uit nee zeggen en dan toch overstag gaan. "Ik dacht altijd dat het de grote tranentrekshow was", vertelt hij in gesprek met NU.nl.

Door Michiel Vos

Toen de makers van Beste Zangers voor de zesde keer Nielson vroegen, stemde hij toe. De zanger, geboren als Niels Littooij en bekend van hits als IJskoud en Sexy Als Ik Dans, had de boot altijd afgehouden.

"Ik dacht dat tranen vooral het doel van het programma waren, daarom heb ik de eerste paar keer nee gezegd. Andere keren paste het ook niet in mijn agenda. Nu dacht ik: ga op z'n minst even in gesprek, want het is wel heel lief als mensen zo graag willen dat je meedoet."

Nielson moest zijn beeld van de show flink bijstellen. In gesprek met de makers ontdekte hij met hoeveel liefde voor muziek Beste Zangers tot stand komt. "Toen kon ik geen nee meer zeggen."

De Breij hapte meteen toe toen ze werd gevraagd voor de Beste Zangers. "Ik ben het meisje dat meteen op de eerste avond al meegaat", lacht ze. Toch had ook zij haar bedenkingen, omdat ze televisie niet altijd een oprecht medium vindt. "In het begin was ik op mijn hoede, maar dat kon ik al snel loslaten. Er was geen reden om achterdochtig te zijn, omdat iedereen in het team van Beste Zangers integer te werk gaat."

'Bij aankomst weet je al waar de pijn zit'

Naast Nielson en De Breij doen Roxeanne Hazes, Blanks, Sarita Lorena, Ferdi Bolland en Jaap Reesema mee dit seizoen. Voorgaande seizoenen werd op sociale media regelmatig gegrapt over het aantal tranen dat vloeide tijdens de uitzendingen.

De Breij vertelt dat de artiesten ter voorbereiding van de afleveringen papieren krijgen met de levensloop van de andere artiesten en uitleg waarom bepaalde nummers veel voor hen betekenen. "Daardoor krijg je het gevoel dat je ze al heel goed kent. Wanneer je elkaar dan voor het eerst ziet, weet je al waar de pijn zit. Ik denk dat daardoor de tranen ook zo rijkelijk vloeien."

"Die tranen zijn wel oprecht", vult Nielson aan. "Je staat op twee meter afstand iets heel persoonlijks te doen voor iemand die weet hoeveel tijd, energie en liefde je erin stopt. Het blijft wel spannend of wat jij met iemands nummer hebt gedaan ook echt aankomt." De Breij vergelijkt het gevoel vooraf met de basisschool. "Het is alsof je voor Vaderdag al heel lang een asbak aan het kleien bent en die eindelijk mag laten zien."

Nielson en De Breij zijn normaal gesproken alleen in het Nederlands te horen, maar nu maakten ze een uitzondering. "Ik heb voor het eerst van mijn leven een duet in het Engels gezongen. Er is een reden waarom ik dat al tien jaar niet doe", lacht Nielson. De Breij deed stukjes in het Engels en het Portugees. "Ik heb er heel lang op geoefend. Het moet natuurlijk voor degene die de taal beheerst niet totaal debiel klinken."

Beste Zangers is vanaf 11 augustus elke donderdag om 20.35 uur te zien bij AVROTROS op NPO1.

Aanbevolen artikelen