Nick & Simon willen meer solo: zo verging het andere iconische duo's alleen

Zeg je Nick, dan zeg je Simon. Maar daar komt binnenkort verandering in als het aan het Volendamse duo ligt. Hoewel er van een definitieve breuk nog geen sprake is, willen de zangers zich meer op soloprojecten richten. Succes samen is echter nog geen garantie voor een denderende solocarrière. Zo verging het andere artiesten die hun carrière begonnen als iconisch duo.

Een vergelijking met Nick & Simon's eigen idolen Simon & Garfunkel is snel gemaakt. Het duo, bestaande uit Paul Simon en Art Garfunkel, beleeft hun hoogtijdagen in de jaren zestig met hits als The Sound Of Silence, Mrs. Robinson en Bridge Over Troubled Water.

Bij de totstandkoming van het laatste nummer en het bijbehorende vijfde album in 1970 zorgen creatieve meningsverschillen voor een breuk. De gemoederen lopen zo hoog op dat de twee elkaar nog amper kunnen luchten of zien in de jaren die volgen. Hoewel er af en toe nog wat reünie-optredens worden gegeven, brengen de twee nooit meer samen nieuwe muziek uit.

In plaats daarvan storten ze zich vol op hun solocarrières, beide met het nodige succes. Simon brengt veertien albums uit, waarvan Graceland uit 1986 met wereldwijd zestien miljoen verkochte exemplaren het meest succesvol blijkt.

Garfunkel is met tien albums iets minder productief en behaalt in de Verenigde Staten ook beduidend minder succes. In het Verenigd Koninkrijk schrijft hij echter de nummer 1-hits I Only Have Eyes For You en Bright Eyes op zijn naam, iets wat Simon nooit voor elkaar heeft gekregen.

Tina succesvoller zonder Ike

Ike & Tina Turner vormen samen een band en trouwen later. De twee scoren grote hits als River Deep - Mountain High en Proud Mary, maar ze hebben geen gelukkig huwelijk. De zangeres vertelt later over het huiselijk geweld waar ze slachtoffer van was. In 1976 ontvlucht ze Ike nadat hij onderweg naar een optreden weer agressief wordt. Niet lang daarna vraagt ze de scheiding aan.

Terwijl Ike na de breuk vooral nog het nieuws haalt met zijn drugsverslaving en aanvaringen met de wet, weet Turner op 44-jarige leeftijd het tij voor zichzelf keren. Haar versie van het nummer Let's Stay Together wordt een hit en daarna volgen succesvolle nummers als Private Dancer, What's Love Got To Do With It en The Best. Turner scoort de grootste hits van haar carrière als ze haar ex lang en breed achter zich heeft gelaten.

De carrière van Cher volgt een vergelijkbaar patroon. Ze breekt door als duo Sonny & Cher met haar echtgenoot. Met hem scoort ze hits als I Got You Babe en The Beat Goes On en maakt ze het succesvolle televisieprogramma The Sonny and Cher Show. Sonny Bono en Cher scheiden halverwege de jaren zeventig en stoppen als duo. Waar Sonny zich richt op acteren en later op een politieke carrière, ontpopt Cher zich tot een van de populairste popsterren. Decennialang blijft ze aan de top met hits als If I Could Turn Back Time (1989), The Shoop Shoop Song (1990) en Believe (1998).

Harmonie of conflict

Ook op Nederlandse bodem hebben enkele duo's na een lange carrière samen de sprong in het diepe alleen gewaagd. Acda & De Munnik produceren na hun doorbraak in 1998 met Niet Of Nooit Geweest een lange reeks aan bekende Nederlandstalige nummers, zoals De Kapitein Deel II, Ren Lenny Ren en Het Regent Zonnestralen.

De twee houden in 2006 een korte pauze en kondigen pas in 2015 het definitieve einde van Acda & De Munnik aan. Thomas Acda breidt zijn acteercarrière uit en beiden komen ze met soloalbums. De samenwerking is echter nog niet helemaal voorbij: de twee staan nog weleens samen op het podium en gezamenlijk nemen ze een nummer op met Maan en Typhoon.

Bij Lange Frans en Baas B, bekend van hits als Het Land Van, Moppie en Zinloos, verloopt de breuk wat minder harmonieus. Het einde van hun samenwerking in 2009 zorgt in 2011 voor een zakelijk geschil, waarbij de toenmalige vriendin van Lange Frans met een doorgeladen wapen bij het huis van Baas B langsgaat. Het zakelijke geschil wordt uiteindelijk opgelost en Lange Frans en Baas B nemen allebei wat solowerk op.

Een reünie sluit Baas B vorig jaar in gesprek met NU.nl niet uit, maar alleen als hij en Lange Frans het eens kunnen worden over de boodschap van hun muziek. Baas B. is het niet eens met de complottheorieën die zijn collega verspreidt. "Voordat we weer iets zouden uitbrengen, moeten we ervoor zorgen dat we het daarover eens zijn. De tijd zal dat leren", aldus Baas B.

Spreken van een definitieve breuk is bij Nick & Simon nog voorbarig: tot en met volgend jaar staat er van alles op de planning als duo. Maar vaststaat dat ze meer hun eigen dingen gaan doen. En of dat uiteindelijk tot een definitieve breuk zal leiden? De twee willen er zelf nog niks over kwijt.

