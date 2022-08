Man die vader van Nicki Minaj doodreed veroordeeld tot een jaar cel

De man die het ongeluk veroorzaakte waarbij de vader van Nicki Minaj om het leven kwam, is veroordeeld tot een jaar cel, meldt TMZ woensdag. Naast de gevangenisstraf is zijn rijbewijs voor zes maanden ingevorderd en moet hij een boete van 5.000 dollar (ruim 4.900 euro) betalen.

De vader van Minaj, Robert Maraj, overleed in februari 2021 op 64-jarige leeftijd nadat hij was geschept door een auto. De bestuurder reed door zonder hulp te verlenen.

Minajs moeder Carol Maraj diende in 2021 een aanklacht in tegen de veroorzaker van het ongeluk. Hij kon zeven jaar gevangenisstraf krijgen. De rechter besloot woensdag dat de man een stuk minder lang de cel in moet.