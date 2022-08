Nick & Simon hebben meer soloplannen, maar bevestigen definitieve breuk niet

Nick & Simon zijn van plan om de komende tijd aan soloprojecten te werken. Het management van het duo bevestigt aan NU.nl dat de twee meer los van elkaar aan de slag gaan, maar spreekt tegelijkertijd nog niet van een definitieve breuk. Dit naar aanleiding van geruchten in Privé. Het duo heeft nog tot en met het komende jaar gezamenlijk plannen.

Het management zegt dat beide zangers momenteel op vakantie zijn en voorlopig niet bereikbaar zijn voor commentaar. Op 29 augustus schuiven ze aan in de talkshow Jinek om te praten over hun toekomstplannen. Op de vraag of de agenda als duo leeg blijft na de plannen die al stonden, geeft het management nog geen duidelijkheid. Ook willen ze inhoudelijk nog niets kwijt over de soloplannen van de Volendammers.