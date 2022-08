Erfenis van Prince na jaren verdeeld: erfgenamen en managers krijgen miljoenen

Zes jaar na het overlijden van Prince heeft de rechter besloten hoe zijn achtergelaten miljoenen verdeeld worden. De zanger had geen testament en daarom werd de rechtbank ingeschakeld om zijn geld en bezittingen onder de nabestaanden te verdelen.

Na de dood van Prince in april 2016 bleek dat de zanger geen testament had opgesteld. De artiest was niet getrouwd en had geen kinderen. Een kleine dertig mensen die beweerden familie van de muzikant te zijn, meldden zich. Na stamboom- en DNA-onderzoek stelde een rechter vast dat de meesten van hen geen aanspraak konden maken op de miljoenen die Prince heeft achtergelaten.