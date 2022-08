Beyoncé verwijdert samples na Kelis' beschuldiging van diefstal

Beyoncé heeft twee samples uit het nummer Energy van haar nieuwe album Renaissance gehaald. Zangeres Kelis had kritiek op haar collega geuit, omdat Beyoncé de samples ongevraagd zou hebben gebruikt.

Door: onze entertainmentredactie

Verschillende Amerikaanse media melden dat twee elementen uit Kelis' liedjes Milkshake en Get Along With You nu niet meer te horen zijn in Energy.

Dit is vooralsnog alleen het geval op de streamingdiensten Tidal en Apple Music. In de YouTube-video zijn de samples nog wel te horen. De woordvoerder van de zangeres heeft de berichten nog niet bevestigd.

De plaat van Beyoncé verscheen vrijdag, maar lekte donderdag al uit. Een fanpagina van Kelis meldde toen dat er samples van haar muziek in het nummer Energy te horen zijn.

De Caught Out There-artieste liet weten moeite te hebben met het feit dat ze hier niet van op de hoogte is gebracht. "We hebben elkaar ontmoet, we kennen elkaar", aldus Kelis over haar relatie met Beyoncé. "Het is niet zo moeilijk om contact met me op te nemen, dat is gewoon een kwestie van fatsoen." De zangeres zegt dat het haar niet eens om de toestemming gaat, maar dat ze het vooral respectloos vindt dat Beyoncé niets van zich heeft laten horen.

Opgelicht door Pharrell Williams

De gebruikte nummers van Kelis stammen uit de tijd dat de zangeres samenwerkte met producers Pharrell Williams en Chad Hugo, die ook hebben meegewerkt aan Energy.

De zangeres zegt dat zij haar hebben opgelicht door alle credits van haar eerdere albums naar zich toe te trekken, waardoor zij er niets meer aan verdient en ook geen geld zal krijgen voor de door Beyoncé gebruikte samples. Volgens Kelis heeft Williams geen woord van die nummers geschreven. Het is nog niet bekend of de zangeres verdere stappen onderneemt.

Het is niet de eerste wijziging na de release van Renaissance. Maandag werd bekend dat een gedeelte van de track Heated opnieuw wordt opgenomen. Er ontstond controverse over de songtekst, waarin een denigrerende term wordt gebruikt.

In het slot van het nummer gebruikt Beyoncé meerdere keren het woord spaz, een verwijzing naar het woord spastisch. De term wordt in het Engels vaak met een negatieve lading gebruikt voor mensen die incompetent of gek zijn. Dit woord wordt in de songtekst vervangen, bevestigde haar woordvoerder.

