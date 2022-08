Snoop Dogg speelt hoofdrol in komische sportfilm

Snoop Dogg heeft de hoofdrol te pakken in de komische sportfilm The Underdoggs. De film met de Amerikaanse rapper is vanaf volgend jaar te zien, meldt Variety dinsdag.

De vijftigjarige rapper begint in ieder geval met voldoende ervaring aan de opnames. "The Underdoggs is een persoonlijk project, aangezien ik al ruim vijftien jaar als footballcoach werk voor de Snoop Youth Football League", zegt Snoop Dogg in een verklaring.