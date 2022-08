Woordvoerder Taylor Swift ontkent dat zangeres meest vervuilende artiest is

Een woordvoerder van Taylor Swift weerspreekt de bewering dat de zangeres een van de meest vervuilende artiesten met een privéjet is. Uit onderzoek van marketingbedrijf Yard bleek onlangs dat Swift in het afgelopen half jaar met haar vliegtuig verantwoordelijk was voor een uitstoot van bijna 8.300 ton CO2, meer dan iedere andere beroemdheid in de lijst.

Door: onze entertainmentredactie

Yard, een bedrijf dat focust op duurzaamheid, meldt dat tussen 1 januari en 29 juli 170 vluchten met haar privéjet zijn uitgevoerd. In totaal hing de jet bijna zestien dagen in de lucht, duurde de gemiddelde vlucht zo'n tachtig minuten en werd er bijna 225 kilometer per keer afgelegd.

Hiermee werd bijna 8.300 ton CO2 uitgestoten, dat is zo'n 1.185 keer meer dan de jaarlijkse uitstoot van een gemiddelde persoon.

Een woordvoerder van Swift zegt tegen The Guardian dat Swift niet de meest vervuilende artiest ter wereld is. "Taylors jet wordt vaak uitgeleend aan anderen", is zijn korte verklaring. De zegsman wil er volgens de krant verder niets over kwijt.

Na de zangeres is bokser Floyd Mayweather met een uitstoot van ruim 7.000 ton CO2 de meest vervuilende beroemdheid. Op plaats drie staat JAY-Z met meer dan 6.900 ton. Onder anderen regisseur Steven Spielberg, realityster Kim Kardashian en talkshowhost Oprah Winfrey staan ook in de top tien.

