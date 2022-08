Beyoncé neemt track op nieuw album opnieuw op na controverse over songtekst

Beyoncé heeft namens haar woordvoerder laten weten een deel van het nummer Heated op haar nieuwe album Renaissance opnieuw op te nemen. Er ontstond controverse over een gedeelte van de songtekst, waarin een denigrerende term wordt gebruikt.

Door: onze entertainmentredactie

In het slot van het nummer Heated gebruikt Beyoncé meerdere keren het woord spaz, een verwijzing naar spastisch. De term wordt in het Engels vaak met een negatieve lading gebruikt voor mensen die incompetent of gek zijn.

Naar aanleiding van de songtekst kreeg de Amerikaanse zangeres van meerdere kanten kritiek, waaronder van gehandicaptenbelangenverenigingen.

"Beyoncé is een belangrijk boegbeeld van inclusiviteit en gelijkheid", aldus een van deze verenigingen. "We verzoeken haar dan ook met klem om deze beledigende songtekst te vervangen."

"De songtekst was niet bedoeld om mensen te kwetsen", zegt de woordvoerder van Beyoncé tegen de BBC. Om verdere kritiek te voorkomen worden de betreffende regels in het liedje opnieuw opgenomen met een vervangend woord in de plaats. Het is niet bekend wanneer dit gebeurt en wanneer de nieuwe versie te horen is.

Het nieuws volgt anderhalve maand nadat zangeres Lizzo hetzelfde woord had gebruikt in haar liedje Grrrls. Na kritiek liet de artiest weten een nieuwe versie van haar nummer op te nemen. "Als invloedrijke artiest wil ik onderdeel zijn van de veranderingen in de wereld waar ik zelf op heb gewacht", aldus de zangeres.

