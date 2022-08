BTS moet het podium inruilen voor het leger, maar er is een uitweg

De Koreaanse boyband BTS scoort hits aan de lopende band, toert over de hele wereld en staat continu in contact met zijn fans. Maar mogelijk moet de K-popgroep hier gedwongen een (tijdelijk) einde aan breien, omdat alle mannen in Zuid-Korea tussen de 18 en 28 jaar verplicht zijn om hun dienstplicht te vervullen. Toch bestaat de kans dat er voor K-popsterren een uitzondering gemaakt wordt door de regering. Hoe zit dat precies?

Door: Danja Koeleman

Alle mannen tussen de 18 en 28 jaar moeten minstens achttien maanden in het leger dienen, schrijft de wet voor in Zuid-Korea. Ze krijgen een training en moeten daarna hun dienstplicht vervullen, bijvoorbeeld bij de landmacht of bij de marine. Zeker nu de spanningen tussen Zuid-Korea en buurland Noord-Korea oplopen, wordt er veel waarde gehecht aan het voltooien van deze dienstplicht.

De Zuid-Koreaanse regering heeft er begrip voor dat dit met name voor prominente mensen niet fijn is. Daarom heeft zij besloten dat er bijvoorbeeld voor topsporters een uitzondering wordt gemaakt. Zij hoeven een kortere dienstplicht te vervullen of mogen deze af en toe onderbreken voor bijvoorbeeld een trainingsperiode.

Drie jaar geleden, toen K-pop dankzij het succes van BTS een van de grootste exportproducten van Zuid-Korea werd, is geopperd dat ook K-popsterren een uitzondering op de dienstplicht zouden moeten krijgen. Kim Seok-jin, het oudste lid van BTS was toen 26 jaar en dat betekende dat zijn dienstplicht snel volbracht moest worden. Maar K-pop is een van de snelst groeiende branches in Zuid-Korea: artiesten als BTS scoren wereldwijd hits, toeren van continent naar continent en staan erom bekend dat ze vaak nauw contact onderhouden met hun fans. Daarmee verdienen ze bovendien bakken met geld. Als daar ineens voor minstens anderhalf jaar een halt toe wordt geroepen, betekent dit een groot gat in hun K-pop-cv.

De regels werden hierop een beetje aangepast: de dienstplichtleeftijd voor K-popsterren is verhoogd naar dertig jaar. Dat betekent dus even uitstel voor Kim en dat gaf BTS de ruimte door te gaan met het scoren van hits en het plannen van concerten. Maar nu is hij 29 jaar oud en dringt de tijd opnieuw.

Wie zijn BTS? De Koreaanse jongensgroep BTS bestaat uit zeven zangers en dansers. De groep werd in 2013 opgericht en bracht al zes albums uit, in zowel de Koreaanse als Japanse taal. Ze gelden als een van de populairste K-popacts. In oktober 2018 traden ze op in een uitverkocht Ziggo Dome.

Het succes van BTS is in de tussentijd alleen nog maar groter geworden. De groep zou in zo'n acht jaar tijd maar liefst 43 miljard dollar (bijna 42 miljard euro) hebben bijgedragen aan de Zuid-Koreaanse economie. Heel het land vaart wel bij hun succes en dus meent de Zuid-Koreaanse minister van Defensie dat de leden van de band, maar ook andere K-popsterren, een kortere vorm van dienstplicht zouden moeten krijgen.

Daarom is voorgesteld dat K-popsterren alleen de drie weken militaire training hoeven te voltooien. Zo kan BTS gewoon doorgaan met optreden en muziek maken, en verliest het land geen belangrijke bron van inkomsten voor een langere periode. Toch is dit nog onzeker, want het voorstel is nog niet goedgekeurd.

De minister van Defensie heeft eventueel nog een ander idee: het verkorten van de dienstplicht voor de BTS-leden, waardoor ze wel ruimte en tijd hebben om op te treden. "Zo kunnen ze alsnog repeteren en optreden", aldus de minister. "En omdat veel mensen waardering hebben voor artiesten die hun dienstplicht vervullen, kan het hun populariteit alsnog vergroten." Ook het Zuid-Koreaanse volk werd gevraagd wat zij ervan vond de volledige dienstplicht voor K-popsterren af te schaffen. Bijna 60 procent zag dit wel zitten.

BTS kondigde onlangs een pauze aan. Ze geven voorlopig geen shows en storten zich op hun solocarrières. Hun manager Big Hit nuanceerde later dat sommige leden veel stress ervaren rond het besluit van de regering over hun dienstplicht en dat ze het daarom wat rustiger aan doen. Big Hit deed een oproep om hierover snel een knoop door te hakken. Mocht besloten worden dat door hun dienstplicht een (gedeeltelijke) streep gaat, dan kan het zomaar zijn dat BTS toch weer terug in de schijnwerpers keert. Wanneer deze uitspraak wordt gedaan, is nog niet bekend.

