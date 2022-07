Apparatuur NPO Radio 2 opgeblazen door muziekkeuze Niels van der Laan

Het nummer Stars van Charly Lownoise en Mental Theo heeft er zaterdag voor gezorgd dat er iets in de apparatuur van het radioprogramma Zomerspijkers werd opgeblazen. Studiogast Niels van der Laan wilde het nummer graag horen tijdens de uitzending, met als gevolg gekraak op NPO Radio 2.

Veenhoven concludeerde al snel dat het geluid niet alleen in haar koptelefoon, maar ook op zender te horen was. "We hebben misschien de boel opgeblazen, hoor ik", zei ze. Even later concludeerde ze dat dat inderdaad het geval was. "We hebben serieus de boel opgeblazen. Geen grapje."