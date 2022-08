Recensieoverzicht nieuw album Beyoncé: 'Opzwepend en spetterend dansfeest'

Het was even wachten, maar fans van Beyoncé werden vrijdag getrakteerd op Renaissance, het eerste soloalbum van de zangeres in zes jaar tijd. Na het alom geprezen Lemonade waren de verwachtingen hoog. Heeft Beyoncé deze waargemaakt? Recensenten vinden van wel.

"De teksten zijn zelfverzekerd, gevat en onverbloemd geil. In de zes minuten durende sexjam Virgo's Groove kreunt ze: "Kiss me where you bruise me, taste me, that fleshy part. I scream so loud, I curse the stars." Goed, wanneer de veertigjarige zangeres slang gebruikt, komt het niet heel natuurlijk over. Hoe vaak zou Beyoncé het woord thottie (slet, maar dan op een positieve manier) in het dagelijks leven bezigen? Waarschijnlijk weinig. Het deert niet, want voor je het weet is ze alweer door naar een nieuw hoogtepunt. Renaissance blijft nergens een seconde te lang hangen."