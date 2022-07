Kensington brengt vlak voor vertrek frontman greatest hits-album uit

Kensington brengt op 26 augustus zijn laatste album in de huidige formatie uit, meldt de rockband vrijdag op Twitter. In november vorig jaar maakte de groep bekend dat frontman Eloi Youssef de band gaat verlaten.

"Terugkijken is niet echt ons ding. Maar nu we dit tijdperk afsluiten, vinden we dat dit het perfecte moment is om een ​​greatest hits-album uit te brengen", schrijft de band. "Een verzameling nummers van een discografie waar we erg trots op zijn. Dit is onze laatste release in deze formatie en een viering van alles wat we de afgelopen zeventien jaar samen hebben gecreëerd."