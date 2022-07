Dua Lipa geschokt na afsteken vuurwerk bij haar concert: 'Wordt onderzocht'

Dua Lipa is "geschokt en in de war" over een incident met vuurwerk tijdens haar concert woensdagavond in Toronto. In het publiek werd siervuurwerk afgestoken. Daarbij zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. De zangeres laat via haar Instagram Stories weten dat wordt onderzocht hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Door: onze entertainmentredactie

"Er is vuurwerk waarvoor geen toestemming was gegeven afgestoken tijdens mijn concert in Toronto", aldus de Britse zangeres in een boodschap aan haar fans. "Veiligheid heeft altijd de hoogste prioriteit bij mijn shows. Mijn team en ik zijn net zo in shock en in de war als jullie. De zaak wordt onderzocht en alle betrokkenen werken er hard aan om erachter te komen hoe dit heeft kunnen gebeuren."

De 26-jarige artieste laat weten het vervelend te vinden voor de fans die bang waren en zich onveilig voelden door het voorval. "Het spijt me als iemand hierdoor minder van de show heeft kunnen genieten."

Op sociale media circuleerde donderdag een video die is opgenomen in de Scotiabank Arena in Toronto. Daarop is te zien hoe siervuurwerk over de arenavloer en de lucht in schiet. Het is niet duidelijk waar het vuurwerk vandaan komt of wie het heeft afgestoken.

