Kelis boos na sample Beyoncé: 'Ze had niet het fatsoen contact op te nemen'

Kelis is niet te spreken over de werkwijze van Beyoncé. Laatstgenoemde brengt vrijdag haar album Renaissance uit en gebruikt daarop een sample van Kelis, maar heeft haar collega hier niets over laten weten. Kelis vertelt in een video op Instagram dat ze dit onfatsoenlijk vindt.

Door: onze entertainmentredactie

Een fanpagina van Kelis deelde donderdag dat een sample van het nummer Get Along With You is gebruikt in het nummer Energy van Beyoncé. Uiteindelijk blijkt dat er elementen van een ander Kelis-nummer zijn gebruikt; namelijk de hit Milkshake. Kelis liet in de comments weten: "Ik sta perplex over hoe respectloos en onkundig de betrokken partijen hebben gehandeld. Ik kwam hier op hetzelfde moment achter als iedereen. Niets is ooit wat het lijkt. Sommige mensen in deze business hebben geen ziel en geen integriteit en houden iedereen voor de gek."

Later op donderdag plaatste Kelis twee video's over de kwestie op haar eigen Instagram-pagina, waarin ze onder meer zegt dat er geen sprake is van een samenwerking, maar van diefstal. Kelis, bekend van hits als Acapella en Trick Me, legt uit dat het gebruiken van samples vaker voorkomt en dat ze hier op zich niet zo veel problemen mee heeft.

Wel heeft de muzikante er moeite mee dat ze niet op de hoogte is gebracht. "We hebben elkaar ontmoet, we kennen elkaar. Het is niet zo moeilijk om contact met me op te nemen, dat is gewoon een kwestie van fatsoen", zegt Kelis. De zangeres zegt dat het haar niet eens om toestemming vragen gaat, maar dat het vooral respectloos is om niets te laten weten.

Opgelicht door Pharrell Williams

Het nummer van Kelis dat is gebruikt stamt uit de tijd dat de zangeres samenwerkte met producers Pharrell Williams en Chad Hugo. De zangeres zegt dat zij haar hebben opgelicht door alle credits van haar eerdere albums naar zich toe te trekken, waardoor zij er niets meer aan verdient en ook geen geld zal krijgen voor de sample van Beyoncé. Volgens Kelis heeft Williams geen woord van die nummers geschreven.

Ze noemt het hypocriet dat Williams onlangs in een interview sprak over hoe artiesten hun rechten moeten beschermen, terwijl hij die van haar zou hebben afgenomen. Ook Beyoncé noemt ze hypocriet, omdat de zangeres in verschillende nummers beweert dat vrouwen elkaar moeten steunen, terwijl ze hier volgens Kelis niet naar leeft.

Blijkbaar kreeg de zangeres na haar eerste berichten donderdag nogal wat Beyoncé-fans over zich heen die stelden dat ze jaloers is vanwege het succes van hun idool. Dat spreekt ze tegen. "Ik ben niet jaloers op iemand die mijn werk gebruikt, dat is het domste idee dat ik ooit heb gehoord. Het gaat erom dat je als artiesten onder elkaar het fatsoen moet hebben om het de ander te laten weten als je werk van diegene wil gebruiken."

Aanbevolen artikelen