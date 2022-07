Hoe Shawn Mendes al jaren worstelt met mentale gezondheid en zijn carrière

Shawn Mendes heeft tijd nodig om te aarden en sterker terug te komen. Dat schreef de zanger woensdag op Instagram, toen hij aankondigde zijn internationale tournee af te breken. Het is niet de eerste keer dat de 23-jarige zanger worstelt met zijn mentale gezondheid in combinatie met een carrière die zijn tol eist.

Door: Michiel Vos

In een emotionele boodschap aan zijn fans schreef Mendes dat hij iets gaat doen wat hij nog nooit eerder heeft gedaan: tijd voor zichzelf nemen.

De Canadese popster begint al op zijn vijftiende met het opnemen van zijn eerste album. Daarvoor was hij al actief op YouTube, waar hij nummers van andere artiesten ten gehore bracht. Zijn eerste album levert gelijk de grote hit Stitches op, waarna de zanger eigenlijk altijd op tournee of in de studio te vinden is.

In een bericht op Instagram van eerder deze maand, waarin hij aankondigt een deel van zijn concerten uit te stellen, schrijft Mendes al dat het toeren - dat hij al sinds zijn vijftiende doet - hem zwaar valt. "De tol van het toeren en de druk die daarbij komt kijken, hebben me ingehaald. Ik moet tijd nemen om te herstellen en voor mezelf en mijn mentale gezondheid te zorgen", schrijft hij. Woensdag blijkt dat ook de rest van de concertreeks geannuleerd wordt.

Zanger hunkert naar een normaler leven

In de documentaire Shawn Mendes: In Wonder, die in 2020 op Netflix verschijnt, vertelt de zanger al dat hij vaak verlangt naar een normaler leven. "Tijdens het optreden heb ik meer plezier dan ooit, maar tegelijkertijd wil ik tijd doorbrengen met mijn ouders en films met ze kijken. Ik wil ritjes maken door de buurt en op een voetbalveld liggen, een jointje roken en naar de sterren kijken met mijn vrienden. Dat mis ik nu. Het is continu zo intens."

De zanger praat in de de documentaire ook over de altijd aanwezige druk om te presteren, terwijl alle ogen op hem zijn gericht. Zo is te zien dat hij door een dal gaat als hij een concert moet afzeggen vanwege stemproblemen. "Zelfs met zoveel succes voelt het vaak voor mij alsof ik aan het falen ben. Ik ben altijd gericht op wat ik niet heb en ik vergeet te zien wat ik allemaal wel doe", legt Mendes eerder dit jaar uit in een tweet.

Songteksten

In hetzelfde bericht vertelt de artiest dat het voelt alsof hij aan het vliegen of aan het verdrinken is. Over dit soort angstgevoelens zingt hij ook in de in 2018 verschenen single In My Blood. "Ik scroll weer door mijn telefoon, ik voel me angstig. Ik ben bang om alleen te zijn, ik haat dit. Ik probeer een manier te vinden om te ontspannen, maar ik kan niet ademen. Is er iemand die me kan helpen?", zingt hij in het nummer.

Ook uit het duet Monster met Justin Bieber blijkt de druk die Mendes constant achtervolgt. In het couplet zingt hij hoe hij op een voetstuk wordt geplaatst en steeds verder de hemel in wordt geprezen, totdat hij bijna geen lucht meer krijgt. "En wat als ik struikel? En wat als ik val? Ben ik dan het monster?", zingt hij over de angst om een misstap te begaan.

Eind april laat Mendes aan zijn fans weten dat het leven soms moeilijk is en dat dit de laatste tijd zeker voor hem geldt. "Altijd maar proberen om de beste te zijn, werkt niet meer voor mij als ik eerlijk ben. Het voelt beter om mezelf te zijn." De zanger richt zich tot zijn fans die wellicht hetzelfde voelen en spoort hen aan om hulp te zoeken in hun omgeving. "Niets is beter dan een vriend die je ziet voor wie je echt bent en om je geeft", besluit hij.

Mendes heeft besloten een tijdje niet meer de wereld over te reizen en in de buurt te blijven van de vrienden en familie die dit voor hem kunnen doen. Hij verzekert zijn fans dat dit niet betekent dat hij geen nieuwe muziek zal uitbrengen en toeren in de toekomst sluit hij ook niet uit. "Ik kom terug zodra ik genoeg tijd heb genomen om te helen."

