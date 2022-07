S10 vindt vragen van media soms lastig: 'Hoezo vraag je dat aan iemand van 21?'

Het Songfestival-avontuur van S10 zat er net op, of ze kon alweer flink aan de bak: toeren door Nederland, spelen in het voorprogramma van Anouk en een single uitbrengen met BLØF. De zangeres dendert door en dat voelt lekker, vertelt ze aan NU.nl. Al zijn persoonlijke vragen van journalisten soms best lastig.

Door: Lara Zevenberg

Een snelkookpan. Zo noemt de zangeres haar deelname aan het Eurovisie Songfestival meermaals tijdens ons gesprek in haar huis in Amsterdam. Een plek waar in korte tijd van alles moet gebeuren en één fout fataal kan zijn. Daarmee is het een uitstekende plek voor een jonge artiest.

"Die focus, ik hou daarvan. Dat je naar een moment toewerkt. En het Songfestival is natuurlijk wel het grootste waar ik ooit op zo'n manier naartoe heb gewerkt. Dit was niet alleen een liedje of een plaat uitbrengen, maar duizend andere dingen tegelijk. Nu een single droppen voelt ineens als heel weinig werk, terwijl dat normaliter gewoon heel veel was", lacht de 21-jarige zangeres.

'Lastig dat constant naar mijn verleden werd gevraagd'

S10 timmert al flink wat jaren aan de weg. Ze bracht de albums Snowsniper (2019) en Vlinders (2020) uit en met Adem je in scoorde ze vorig jaar een hit. Toch hoorden veel mensen voor het eerst van haar toen ze werd aangekondigd als de Nederlandse inzending voor het Songfestival. En daarmee kwam er ineens een heleboel aandacht voor S10 als artiest én als mens.

Zo werd ze ineens door onbekenden aangesproken op straat. "Ik denk niet dat het bij mij nooit went. Het is iets wat ik gewoon moet accepteren. Ik zie andere artiesten die met iedereen even vriendelijk zijn en met iedereen op de foto gaan, iedereen te woord staan. Dat lukt mij niet. Ik weet ook niet of ik dat wil, het is gewoon niet helemaal mijn ding."

Ook de interesse van de media was nieuw voor S10. "Ik heb die aandacht als best oké ervaren, maar het voelde ook alsof ik erbovenop moest zitten en het heft in eigen hand moest houden. Als mensen met mij een negatieve kant op wilden, probeerde ik daarin te sturen", aldus S10, die elfde werd in Turijn.

"Ik vind het moeilijk dat volwassen mensen in de media mij vragen stellen die heel privé voor mij zijn. Bijvoorbeeld als ze vragen naar mijn mentale gezondheid of mijn privéleven. Ik vond het echt lastig dat er constant naar mijn verleden werd gevraagd. Ik heb echt vaak gedacht: waarom zou je dit uit een 21-jarig meisje willen trekken?"

Niet meer praten over mentale gezondheid

De zangeres is in het verleden open geweest over haar mentale gezondheid, maar wil dat gespreksonderwerp achter zich laten. En dat is lastig als journalisten er steeds naar blijven vragen.

"In mijn eigen leven, mijn privéleven, ben ik heel erg gelukkig. Ik ben iemand die positief in het leven staat en niet graag terugkijkt op dingen. Dus ik moest er echt aan wennen dat mensen dat zomaar vroegen. Ik heb toen bedacht: ik geloof dat ik het over bepaalde dingen helemaal niet meer wil hebben. Sowieso dus, hè? Zowel als in mijn privéleven als in mijn leven als artiest." Gelukkig, zegt S10, luisteren mensen daar goed naar. En weet ze hoever ze wil gaan.

'Ik wil iets moois achterlaten'

Waar veel Songfestival-artiesten jaren later nog steeds toeren met dat ene nummer, is heeft S10 zich meteen op nieuwe projecten gestort. Nu is er een single met BLØF, Laat Me Los. En die samenwerking is bijzonder: normaal gesproken schrijft BLØF samen met artiesten, maar S10 had al een demoversie van haar nummer Laat Me Los liggen.

"Ik had al langer contact met Peter (Slager, bassist van BLØF, red.) en belde hem: ik heb dit liedje en ik weet niet of jullie het op deze manier doen, maar ik zou het zo vet vinden als we dit samen kunnen afmaken. En dat wilden ze. Maar in de week dat we een gezamenlijke sessie hadden, werd ik ziek. Toen zijn zij ermee aan de slag gegaan en hebben er hun eigen draai aangegeven. En zo is het een liedje van ons samen geworden waar ik echt heel trots op ben."

Het nummer staat voor de zangeres symbool voor haar komende album. "Dit nummer zou eigenlijk Voor als ik er niet meer ben heten. En het album ook. Maar uiteindelijk vond ik dat te donker, te zwaar. En dat wil ik niet, want het is niet donker. Maar het vat wel samen wat ik wil vertellen op het album, op een liedje als Laat Me Los of een liedje als De Diepte. Ik wil vertellen dat ik er altijd ben, door mijn muziek. Ik wil iets moois achterlaten."

Daarom kijkt S10 er zo naar uit haar nieuwe muziek te kunnen delen. Ook omdat ze de zware periodes in haar leven, die op Vlinders nog veel bezingt, achter zich wil laten. "Ik ben best wel een stuk volwassener geworden in twee jaar en mijn muziek ook."

"Ik vind mijn albums heel vet, maar het past gewoon niet echt meer bij me. Nu is de helft van een show liedjes waar ik me niet meer in herken en daar sta ik niet helemaal achter. Ik wil echt iets vetter, ik wil door. Met mijn nieuwe muziek mensen meetrekken in mijn muzikale wereld, waar ik heel erg verliefd op ben. Ik hoop dat ik ze dan een beetje kan betoveren zo af en toe."

