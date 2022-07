Beyoncé komt met nieuw album, maar zit het publiek er nog op te wachten?

Het heeft zes jaar geduurd, maar vrijdag brengt Beyoncé een nieuw soloalbum uit. Jarenlang veranderde alles wat de zangeres aanraakte in goud. Maar die tijd lijkt voorbij. Volgens critici is 'Queen B' het contact met het 'gewone' leven kwijt.

Door: Danja Koeleman

'You won't my break my soul', zingt Beyoncé op de eerste single van haar nieuwe album Renaissance. Het nummer werd goed ontvangen en op de dag van release 5,1 miljoen keer gestreamd. Nu, ruim een maand later, staat de teller op Spotify op ruim 80 miljoen.

Maar de nieuwe solosingle kreeg ook behoorlijk wat kritiek. Zo zingt ze: 'I just quit my job'. "Ik moet zo hard werken, van negen tot vijf, ze werken me op de zenuwen", licht de zangeres toe in het nummer dat een sample bevat van de bekende househit Show Me Love van Robin S.

Het idee was fans te inspireren: verlaat je saaie baan en doe iets wat je écht energie geeft. Maar met haar dikke bankrekening heeft Beyoncé volgens critici makkelijk praten. Het gros van de mensen is afhankelijk van een maandelijks inkomen en kan niet zomaar een ontslagbrief indienen. Ook niet als hun idool hiertoe aanspoort.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Makkelijk gezegd door Beyoncé

Het is niet de eerste keer dat Beyoncé die kritiek hoort. Naar aanleiding van de Black Lives Matter-protesten bracht de zangeres in 2020 Black Parade uit, een nummer dat een lofzang aan de zwarte cultuur moest zijn. Maar het leverde haar veel commentaar op.

Dat juist Beyoncé hierover zingt, werd niet door iedereen gewaardeerd. Zo'n nummer zou gezongen moeten worden door iemand die dichter bij de 'normale' mens staat. Niet door een artiest met een gigantisch vermogen en allerlei privileges. Volgens critici wekt 'Queen B' in het nummer de indruk dat raciale ongelijkheden overwonnen kunnen worden door succesvol te zijn. En dat is makkelijk gezegd door iemand van haar status.

De zangeres hield overigens geen cent aan het nummer over. De opbrengsten werden gedoneerd aan haar eigen stichting BeyGOOD, dat kleinere bedrijven van zwarte ondernemers steunt.

Kledinglijn sluit mensen uit

Ook buiten haar muziekcarrière om krijgt de zangeres kritiek te verduren. In 2016 lanceerde ze het sportkledingmerk Ivy Park en in 2020 kwam daar een samenwerking met adidas bij. Maar de inclusiviteit die Beyoncé bezingt in haar nummers, komt minder terug in de kleding die ze uitbrengt.

De maten liepen namelijk tot XL en daarmee sluit ze een grote doelgroep uit. "Het kan niet dat je plussize dansers en achtergrondzangers inhuurt, maar hiermee wel een grote groep negeert", schreef journalist Candice Marie Benbow. En dat terwijl Beyoncé de lijn wel had aankondigd als kleding die geschikt is voor "iedereen die waarde hecht aan zijn individualiteit en vrijheid".

De kledinglijn van Beyoncés Ivy Park stuitte op veel kritiek.

Gestolen liedjes?

De ster lijkt niet alleen verder weg van haar fans te staan, ook onder collega's heerst er onvrede over Beyoncés normen en waarden. Op vrijwel alle nummers die ze heeft uitgebracht, staat de zangeres genoemd als songwriter (wat overigens ook weer geldt voor alle tracks op Renaissance). Maar de artieste zou niet driftig hebben meegeschreven aan al die liedjes: vaak zou het slechts om een kleine tekstuele wijziging gaan.

Een bekend voorbeeld is haar hit Irreplaceable. In interviews vertelde Beyoncé trots dat ze het lied zelf had geschreven. Maar Ne-Yo beweerde later dat híj het brein achter het nummer is - en dat de zanger er een beetje spijt van had dat-ie het nummer had weggegeven. "Sommige artiesten zetten hun naam bij de credits omdat ze vinden dat ze daar gewoon recht op hebben", zei songwriter Linda Perry, die onder meer Christina Aguilera's Beautiful schreef. "Beyoncé is daar een bekend voorbeeld van."

Wat vindt Beyoncé eigenlijk zelf van de kritiek? De zangeres geeft weinig interviews en benoemt de negatieve geluiden nooit. Behalve misschien op subtiele wijze in haar muziek. Zoals in Formation: "You know you that bitch when you cause all this conversation. Always stay gracious, best revenge is your paper." (Je weet dat je die bitch bent als je onderwerp van gesprek bent. Blijf altijd gracieus, de beste wraak is je rijkdom).

En rijkdom heeft ze. Mocht ze op een dag helemaal klaar zijn met alle kritiek, dan heeft ze met een vermogen van zeker 500 miljoen dollar genoeg geld om de rest van haar leven al rentenierend uit te zingen.

Aanbevolen artikelen