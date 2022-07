Shawn Mendes annuleert tour: 'Moet mijn gezondheid op eerste plaats zetten'

Shawn Mendes heeft de rest van zijn tournee door de Verenigde Staten en Europa, waarmee hij ook in Nederland zou optreden, geannuleerd. De Canadese zanger schrijft woensdag op Instagram dat hij zich niet klaar voelt voor het zware toeren. Hij moet zijn gezondheid op de eerste plaats zetten, schrijft hij.

"Zoals jullie weten, moest ik in de afgelopen weken een aantal shows annuleren omdat ik niet klaar was voor de tol die het optreden van mij eist", schrijft de zanger. Begin juli zegde hij al een aantal optredens af en nam hij pauze.

"We hoopten dat ik de rest van de tournee wel kon doen na een welverdiende pauze. Maar op dit moment moet ik mijn gezondheid op de eerste plaats zetten."

Mendes laat weten dat het stoppen van de tournee niet betekent dat zijn fans niets meer van hem zullen horen. "Het betekent niet dat ik geen nieuwe muziek meer zal maken en ik kan niet wachten om jullie in de toekomst weer te zien." Hij belooft terug te keren op het podium zodra hij genoeg tijd heeft genomen om te herstellen.

Mendes zou op 15 en 16 juli 2023 met zijn Wonder Tour optreden in Ziggo Dome in Amsterdam.