GelreDome en MOJO: Wij zijn niet verantwoordelijk voor gestrande Gaga-fans

GelreDome zegt niet verantwoordelijk te zijn voor het feit dat enkele tientallen fans van Lady Gaga dinsdag na het te laat begonnen concert moesten overnachten op het station in Arnhem. Woordvoerders van het stadion en concertorganisator MOJO zeggen tegen NU.nl "er alles aan te hebben gedaan" om ervoor te zorgen dat iedereen nog thuiskwam. Toch lukte dat niet.

Door: Michiel Vos

Stipt om 20.30 uur hadden de eerste klanken van Lady Gaga's Bad Romance het stadion GelreDome in Arnhem moeten vullen, maar dat liep allemaal net anders. De Amerikaanse popster betrad het podium bijna een half uur te laat. Daardoor had de organisatie in samenwerking met het openbaar vervoer er een flinke kluif aan alle fans na het concert weer thuis te krijgen. Een enkeling bleef dus zelfs achter op het station van Arnhem.

Na de show vol dansbare hits, vuurwerk, vocale acrobatiek en een zaal vol oplichtende armbanden was het een harde overgang naar de chaotische drukte. Die ontstond toen ruim 30.000 Lady Gaga-fans zo snel mogelijk thuis wilden komen. Het betreden van de pendelbussen verliep hectisch met veel geduw en getrek. Verder was het op station Arnhem dringen voor de laatste treinen, die niet door iedereen werden gehaald.

"Dat de artiest een half uur later het podium op gaat en de show daarmee ook een half uur later is afgelopen, hebben wij geen enkele invloed op", zegt Bianca Smaling, woordvoerder van GelreDome, tegen NU.nl. "We hadden ruim ingezet op pendelbussen die af en aan reden tussen het stadion en het station."

Volgens haar heeft het niet aan de pendelbussen gelegen dat er zo'n vijftig tot zestig mensen moesten overnachten op het station van Arnhem, omdat er geen trein meer ging. "We hebben contact gehad met de NS en de treinen hebben gewacht op de laatste pendelbussen die de concertgangers naar het station brachten. De mensen die op het station zijn achtergebleven, waren misschien lopend gegaan."

'NS heeft het maximale gedaan'

Woordvoerder Léonie Bosselaar van de NS kan niet bevestigen of er inderdaad contact is geweest met de organisatie bij GelreDome, en of er op de laatste bus is gewacht. Wel zegt ze dat een deel van de gestrande fans een internationale trein had gemist. De NS heeft wel het station, dat normaal 's nachts wordt afgesloten, de hele nacht opengehouden voor de fans. Zo hadden ze onderdak en konden ze van de toiletten gebruikmaken.

Bosselaar legt uit dat de NS in overleg met de organisatie vooraf al langere (dubbeldekker)treinen had ingezet rondom het concert. De problemen ontstonden door het uitlopen van het concert en de tijd die het kostte om alle fans met de pendelbussen naar het station te krijgen. "We hebben zelfs nog na de normaal gesproken laatste trein een extra trein ingezet. Het is logistiek niet eenvoudig dat op het laatste moment te moeten doen, omdat je ook personeel moet hebben dat op die trein mee kan."

Op het station van Arnhem en later ook bij het overstappen in Utrecht probeerden grote groepen mensen nog een plek in de trein te bemachtigen. Dat ging gepaard met gedrang bij de ingangen. Er waren meer mensen dan verwacht tegelijk op de perrons aanwezig doordat meer bezoekers op de laatste treinen waren aangewezen dan wanneer het concert op tijd was begonnen.

Bosselaar verzekert dat er NS-personeel aanwezig was op de perrons om toezicht te houden en waar nodig in te grijpen, en later ook in de treinen zelf. "Zo'n ophoping van mensen probeer je in goede banen te leiden en dat hebben we gedaan door een extra trein in te zetten. Dat is het maximale wat wij konden doen in deze situatie."

Anticiperen op verlate start- en eindtijd

Alexandra Garton van concertorganisator MOJO zegt gedurende de avond slechts een handjevol klachten over de drukte te hebben ontvangen. "Zo'n uitstroom van ruim 30.000 mensen gaat altijd wel gepaard met drukte en opstopping. Maar het is vervelend om te horen dat er mensen zijn die hun trein niet hebben gehaald", vertelt ze.

Garton noemt het niet uitzonderlijk dat een concert bijna een half uur later begint. "We anticiperen op een latere eindtijd en doen er dan alles aan om mensen op tijd weer op een station te krijgen." Ze wijst er net als Smaling van GelreDome op dat bezoekers ook zelf een verantwoordelijkheid hebben om hun terugreis vooraf te plannen. Ze kunnen het concert eventueel ook eerder verlaten als dat nodig is.

Lady Gaga heeft zich overigens wel aan de belangrijkste afspraken gehouden. "De show was net voor 23.00 uur afgelopen, dat is onze maximale eindtijd. Daarnaast is het afgesproken dat het een volwaardig concert moet zijn. Ze had dus niet pas om 22.30 uur kunnen verschijnen."

Over de drukte na het concert blijft Garton nuchter. "Overal waar zo'n stroom mensen uit een stadion komt en op weg naar huis moet, krijg je drukte die wat chaotisch kan ogen. Het is onze taak om daar zo min mogelijk knelpunten in te hebben en het zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dat is bij GelreDome misschien lastiger dan op andere plekken, maar elke locatie heeft daarin zijn uitdagingen."

