Ed Sheeran heeft als eerste artiest 100 miljoen volgers op Spotify

Ed Sheeran heeft als eerste artiest ter wereld 100 miljoen volgers op Spotify. In de lijst met artiesten met de meeste volgers op het muziekplatform staat Sheeran nu bovenaan.

Als beloning voor deze mijlpaal ontving de Britse zanger een T-shirt. In een video die Sheeran dinsdag deelde op Twitter zegt hij: "Dus ik heb net 100 miljoen volgers behaald op Spotify en Spotify heeft me dit T-shirt gestuurd." Sheeran draagt daarbij een shirt waarop staat "Vraag mij naar mijn 100 miljoen volgers op Spotify".

"Nu ga ik door het stadion lopen en mensen vragen om mij te vragen naar mijn 100 miljoen volgers. Ze zullen allemaal ontzettend blij voor me zijn!", lacht de zanger. In de komisch bedoelde video is te zien hoe Sheeran naar verschillende mensen toeloopt en hen de tekst op zijn shirt laat lezen, maar niemand echt enthousiast reageert.