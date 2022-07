Lil Nas X, Kendrick Lamar en Jack Harlow grootste kanshebbers VMA's

Lil Nas X, Kendrick Lamar en Jack Harlow zijn volgende maand de grootste kanshebbers tijdens de uitreiking van de MTV Video Music Awards (VMA's). De artiesten zijn allemaal zeven keer genomineerd, maakte MTV dinsdag bekend.

Lil Nas X maakt daarnaast kans in de categorie beste video van het jaar voor zijn nummer Industry Baby, een samenwerking met Harlow. Vorig jaar mocht hij die prijs mee naar huis nemen voor zijn video voor Montero (Call Me by Your Name). Mocht Lil Nas X winnen, dan is hij de eerste artiest die twee keer achter elkaar de hoofdprijs wint.